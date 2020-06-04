Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında bugün (4 Haziran 2020 Perşembe) ne oldu? Araştırmacı gazeteci Müge Anlı'nın sunduğu programda kayıplar bulunuyor, yıllardır sır olmuş cinayetler aydınlığa çıkarılıyor. 4 Haziran Perşembe günü canlı yayınlanan programda; Hatice Özkaçak’ı kim neden öldürdü? Hatice Özkaçak cinayetinde dikkat çeken ayrıntılar! 4 çocuk annesi kadının başına ne geldi? Ayşe Altuntaş’ın şüpheli kaybıyla ilgili gelişmeler! Akıllara durgunluk veren yangın! O evdeki 3 kişiye ne oldu? Kundaklama mı? Cinayet mi? Kayıp mı? Sinop’taki şüpheli yangınla ilgili gerçekler! 14 yaşında Almanya’da anne oldu, çocuğuna hasret büyüdü! Saliha Barutçu yıllardır görmediği oğluna kavuşacak mı? Müge Anlı ile Tatlı Sert’te yaşanan son dakika gelişmeleri ATV canlı yayın izle...

Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında bugün (4 Haziran 2020 Perşembe) ne oldu? Araştırmacı gazeteci Müge Anlı'nın sunduğu programda kayıplar bulunuyor, yıllardır sır olmuş cinayetler aydınlığa çıkarılıyor.

4 Haziran Perşembe günü canlı yayınlanan programda; Hatice Özkaçak'ı kim neden öldürdü? Hatice Özkaçak cinayetinde dikkat çeken ayrıntılar! 4 çocuk annesi kadının başına ne geldi? Ayşe Altuntaş'ın şüpheli kaybıyla ilgili gelişmeler! Akıllara durgunluk veren yangın! O evdeki 3 kişiye ne oldu? Kundaklama mı? Cinayet mi? Kayıp mı? Sinop'taki şüpheli yangınla ilgili gerçekler! 14 yaşında Almanya'da anne oldu, çocuğuna hasret büyüdü! Saliha Barutçu yıllardır görmediği oğluna kavuşacak mı? Müge Anlı ile Tatlı Sert'te yaşanan son dakika gelişmeleri ATV canlı yayın izle...

MÜGE ANLI 4 HAZİRAN PERŞEMBE CANLI YAYIN

4 Haziran Perşembe günü Müge Anlı ile Tatlı Sert programında yaşanan son dakika gelişmelerini ve detaylarını canlı yayın bitiminden sonra tek parça kesintisiz olarak ahaber.com.tr sayfamız üzerinden yeniden izleyebilirsiniz.