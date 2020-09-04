Müge Anlı 4 Eylül Cuma tek parça izle

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Müge Anlı ile Tatlı Sert 4 Eylül Cuma tek parça izle - 04.09.2020

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Giriş: 04.09.2020 10:22
Güncelleme:04.09.2020 13:01
Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında bugün (4 Eylül 2020 Cuma) ne oldu? Araştırmacı gazeteci Müge Anlı'nın sunduğu programda kayıplar bulunuyor, yıllardır sır olmuş cinayetler aydınlığa çıkarılıyor. 4 Eylül Cuma günü canlı yayınlanan programda; bayram günü kayboldu, 36 gündür bulunamadı! Küçük Miraç kaçırıldı mı? 3 yaşındaki Miraç’a ne oldu? 4 yıl önce ortadan kaybolan 92 yaşındaki Gülsüm ninenin başına ne geldi? Kızı Ayşe Avcı ne demek istedi? Müge Anlı canlı yayınında yaşanan son dakika gelişmeleri ATV canlı yayın izle...

Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında bugün (4 Eylül 2020 Cuma) ne oldu? Araştırmacı gazeteci Müge Anlı'nın sunduğu programda kayıplar bulunuyor, yıllardır sır olmuş cinayetler aydınlığa çıkarılıyor.

4 Eylül Cuma günü canlı yayınlanan programda; bayram günü kayboldu, 36 gündür bulunamadı! Küçük Miraç kaçırıldı mı? 3 yaşındaki Miraç'a ne oldu? 4 yıl önce ortadan kaybolan 92 yaşındaki Gülsüm ninenin başına ne geldi? Kızı Ayşe Avcı ne demek istedi? Müge Anlı canlı yayınında yaşanan son dakika gelişmeleri ATV canlı yayın izle...

4 Eylül Cuma günü Müge Anlı ile Tatlı Sert programında yaşanan son dakika gelişmelerini ve detaylarını canlı yayın bitiminden sonra tek parça kesintisiz olarak ahaber.com.tr sayfamız üzerinden yeniden izleyebilirsiniz.

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