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Müge Anlı ile Tatlı Sert 30 Mart Pazartesi tek parça kesintisiz full izle video - 30.03.2020
Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında bugün (30 Mart 2020 Pazartesi) ne oldu? Araştırmacı gazeteci Müge Anlı'nın sunduğu programda kayıplar bulunuyor, yıllardır sır olmuş cinayetler aydınlığa çıkarılıyor.
30 Mart Pazartesi günü canlı yayınlanan programda; Hatice Özkaçak'ın 10 yıl boyunca gizlenen cinayeti için kızı Ayşegül Özkaçak kardeşlerini ve akrabalarını suçladı! Hatice Özkaçak'ı kim neden öldürdü! Soma'daki vahşice öldürülen 22 yaşındaki Özcan Eren cinayetinde sıcak gelişme! Küçük Zehra'nın katili kim? Müge Anlı ile Tatlı Sert'te yaşanan son dakika gelişmeleri ATV canlı yayın izle...
30 Mart Pazartesi günü Müge Anlı ile Tatlı Sert programında yaşanan son dakika gelişmelerini ve detaylarını canlı yayın bitiminden sonra tek parça kesintisiz olarak ahaber.com.tr sayfamız üzerinden yeniden izleyebilirsiniz.
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