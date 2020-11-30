CANLI İZLE: Müge Anlı 30 Kasım Pazartesi

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Müge Anlı ile Tatlı Sert 30 Kasım Pazartesi canlı yayın izle - 30.11.2020

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Giriş: 30.11.2020 10:21
Güncelleme:30.11.2020 10:25
Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında bugün (30 Kasım 2020 Pazartesi) ne oldu? Araştırmacı gazeteci Müge Anlı'nın sunduğu programda kayıplar bulunuyor, yıllardır sır olmuş cinayetler aydınlığa çıkarılıyor. 30 Kasım Pazartesi günü canlı yayınlanan programda; Palu ailesi davasındaki 6 yaşındaki Melike nasıl öldü? Enişte Tuncer kimi suçladı? Mahkeme ne karar verdi? Garip iddialar, inanılmaz açıklamalar... Melike Tahna davasının ayrıntıları! 14 çocuk babası adam ne oldu? Karşılıklı suçlamalar, çelişkili açıklamalar... Para için ortadan mı kaldırıldı? Fosseptik kuyusuna mı atıldı? 74 yaşındaki Kerem Durur’un şüpheli kaybıyla ilgili gelişmeler ve canlı yayında yaşanan son dakika gelişmeleri ATV canlı yayın izle...

Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında bugün (30 Kasım 2020 Pazartesi) ne oldu? Araştırmacı gazeteci Müge Anlı'nın sunduğu programda kayıplar bulunuyor, yıllardır sır olmuş cinayetler aydınlığa çıkarılıyor.

30 Kasım Pazartesi günü canlı yayınlanan programda; Palu ailesi davasındaki 6 yaşındaki Melike nasıl öldü? Enişte Tuncer kimi suçladı? Mahkeme ne karar verdi? Garip iddialar, inanılmaz açıklamalar... Melike Tahna davasının ayrıntıları! 14 çocuk babası adam ne oldu? Karşılıklı suçlamalar, çelişkili açıklamalar... Para için ortadan mı kaldırıldı? Foseptik kuyusuna mı atıldı? 74 yaşındaki Kerem Durur'un şüpheli kaybıyla ilgili gelişmeler ve canlı yayında yaşanan son dakika gelişmeleri ATV canlı yayın izle...

MÜGE ANLI 30 KASIM PAZARTESİ CANLI YAYINI İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

30 Kasım Pazartesi günü Müge Anlı ile Tatlı Sert programında yaşanan son dakika gelişmelerini ve detaylarını canlı yayın bitiminden sonra tek parça kesintisiz olarak ahaber.com.tr sayfamız üzerinden yeniden izleyebilirsiniz.

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