CANLI İZLE: Müge Anlı 30 Haziran Salı

Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında bugün (30 Haziran 2020 Salı) ne oldu? Araştırmacı gazeteci Müge Anlı'nın sunduğu programda kayıplar bulunuyor, yıllardır sır olmuş cinayetler aydınlığa çıkarılıyor. 30 Haziran Salı günü canlı yayınlanan programda; 7 yaşındaki İkranur’a ne oldu? Şüpheler kimi işaret ediyor? Sinop’taki şüpheli yangında kaybolan 3 kişiye ne oldu? Kaçtılar mı, kaçırıldılar mı? 7 yaşındaki İkranur’u arama çalışmaları canlı yayında! Müge Anlı’da yaşanan son dakika gelişmeleri ATV canlı yayın izle...

Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında bugün (30 Haziran 2020 Salı) ne oldu? Araştırmacı gazeteci Müge Anlı'nın sunduğu programda kayıplar bulunuyor, yıllardır sır olmuş cinayetler aydınlığa çıkarılıyor.

30 Haziran Salı günü canlı yayınlanan programda; 7 yaşındaki İkranur'a ne oldu? Şüpheler kimi işaret ediyor? Sinop'taki şüpheli yangında kaybolan 3 kişiye ne oldu? Kaçtılar mı, kaçırıldılar mı? 7 yaşındaki İkranur'u arama çalışmaları canlı yayında! Müge Anlı'da yaşanan son dakika gelişmeleri ATV canlı yayın izle...

MÜGE ANLI 30 HAZİRAN SALI CANLI YAYIN

30 Haziran Salı günü Müge Anlı ile Tatlı Sert programında yaşanan son dakika gelişmelerini ve detaylarını canlı yayın bitiminden sonra tek parça kesintisiz olarak ahaber.com.tr sayfamız üzerinden yeniden izleyebilirsiniz.