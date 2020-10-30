CANLI İZLE: Müge Anlı 30 Ekim Cuma

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Müge Anlı ile Tatlı Sert 30 Ekim Cuma canlı yayın izle - 30.10.2020

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Giriş: 30.10.2020 10:10
Güncelleme:30.10.2020 10:27
Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında bugün (30 Ekim 2020 Cuma) ne oldu? Araştırmacı gazeteci Müge Anlı'nın sunduğu programda kayıplar bulunuyor, yıllardır sır olmuş cinayetler aydınlığa çıkarılıyor. 30 Ekim Cuma günü canlı yayınlanan programda; bir çocuk annesi kadının şüpheli ölümü, artan soru işaretleri... Tüp gaza kim müdahale etti? Bir çocuk annesi Filiz Akyüz’ün şüpheli ölümü! Çocuklarını uğurladılar, bir anda ortadan kayboldular! Şüpheler, aile içinde garip olaylar... Zeliha ve Cevdet Uysal’ın şüpheli kaybı! Oğlu ve gelinini suçladı, varından yoğundan oldu... Oğlunun kayınbiraderi ve baldızına kaptırdığı mallarını geri alabilecek mi? 84 yaşındaki Zeynep Bıyık’ın kaptırdığı gayrimenkulleri! 16 yaşında bir kız ikinci kez kayıplara karıştı! Küçük kız kimin yanında? Nuriye Dinç ile ilgili sıcak gelişme! Emekli astsubayın şüpheli kaybı! Arabası var kendisi yok... Emekli astsubaya ne oldu? Şüpheler kimi işaret ediyor? 58 yaşındaki Remzi Bayezit nerede? Müge Anlı canlı yayınında yaşanan son dakika gelişmeleri ATV canlı yayın izle...

Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında bugün (30 Ekim 2020 Cuma) ne oldu? Araştırmacı gazeteci Müge Anlı'nın sunduğu programda kayıplar bulunuyor, yıllardır sır olmuş cinayetler aydınlığa çıkarılıyor.

30 Ekim Cuma günü canlı yayınlanan programda; bir çocuk annesi kadının şüpheli ölümü, artan soru işaretleri... Tüp gaza kim müdahale etti? Bir çocuk annesi Filiz Akyüz'ün şüpheli ölümü! Çocuklarını uğurladılar, bir anda ortadan kayboldular! Şüpheler, aile içinde garip olaylar... Zeliha ve Cevdet Uysal'ın şüpheli kaybı! Oğlu ve gelinini suçladı, varından yoğundan oldu... Oğlunun kayın biraderi ve baldızına kaptırdığı mallarını geri alabilecek mi? 84 yaşındaki Zeynep Bıyık'ın kaptırdığı gayrimenkulleri! 16 yaşında bir kız ikinci kez kayıplara karıştı! Küçük kız kimin yanında? Nuriye Dinç ile ilgili sıcak gelişme! Emekli astsubayın şüpheli kaybı! Arabası var kendisi yok... Emekli astsubaya ne oldu? Şüpheler kimi işaret ediyor? 58 yaşındaki Remzi Bayezit nerede? Müge Anlı canlı yayınında yaşanan son dakika gelişmeleri ATV canlı yayın izle...

MÜGE ANLI 30 EKİM CUMA CANLI YAYINI İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

30 Ekim Cuma günü Müge Anlı ile Tatlı Sert programında yaşanan son dakika gelişmelerini ve detaylarını canlı yayın bitiminden sonra tek parça kesintisiz olarak ahaber.com.tr sayfamız üzerinden yeniden izleyebilirsiniz.

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CANLI İZLE: Müge Anlı 30 Ekim Cuma
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