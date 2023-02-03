Müge Anlı ile Tatlı Sert 3 Şubat Cuma canlı yayın izle

Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında bugün (3 Şubat 2023 Cuma) ne oldu? Araştırmacı gazeteci Müge Anlı'nın sunduğu programda kayıplar bulunuyor, yıllardır sır olmuş cinayetler aydınlığa çıkarılıyor. 3 Şubat Cuma günü canlı yayınlanan programda; çiçeği burnunda damat cinayet kurbanı mı? Kayınpederinin köyüne şafak operasyonu, canlı yayında gözaltı! Bir gün sonra kaybolan kuzeni kaçırıldı mı? Mustafa Yılmaz ve kuzeninin şüpheli kaybındaki gelişmeler! Kaçırıldım diye ses kaydı attı, 15 yaş küçük sevgilisinin yanında bulundu! İddialar, sonu gelmeyen sorunlar... 5 çocuklu ve 2 torunlu Fatma Urdemir ve 27 yaşındaki sevgilisi canlı yayında! 15 yaşındaki çocuk kayboldu, 12 yıllık tedavisi yarıda kaldı! Korkuyla akan gözyaşları, iddialar... Medine Açıkgöz’ün kaybı ve Müge Anlı ile Tatlı Sert’te yaşanan son dakika gelişmeleri ATV canlı yayın izle...

Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında bugün (3 Şubat 2023 Cuma) ne oldu? Araştırmacı gazeteci Müge Anlı'nın sunduğu programda kayıplar bulunuyor, yıllardır sır olmuş cinayetler aydınlığa çıkarılıyor.

3 Şubat Cuma günü canlı yayınlanan programda; çiçeği burnunda damat cinayet kurbanı mı? Kayınpederinin köyüne şafak operasyonu, canlı yayında gözaltı! Bir gün sonra kaybolan kuzeni kaçırıldı mı? Mustafa Yılmaz ve kuzeninin şüpheli kaybındaki gelişmeler! Kaçırıldım diye ses kaydı attı, 15 yaş küçük sevgilisinin yanında bulundu! İddialar, sonu gelmeyen sorunlar... 5 çocuklu ve 2 torunlu Fatma Urdemir ve 27 yaşındaki sevgilisi canlı yayında! 15 yaşındaki çocuk kayboldu, 12 yıllık tedavisi yarıda kaldı! Korkuyla akan gözyaşları, iddialar... Medine Açıkgöz'ün kaybı ve Müge Anlı ile Tatlı Sert'te yaşanan son dakika gelişmeleri ATV canlı yayın izle...

3 Şubat Cuma günü Müge Anlı ile Tatlı Sert programında yaşanan son dakika gelişmelerini ve detaylarını canlı yayın bitiminden sonra tek parça kesintisiz olarak ahaber.com.tr sayfamız üzerinden yeniden izleyebilirsiniz.