CANLI İZLE: Müge Anlı 3 Şubat Çarşamba

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Müge Anlı ile Tatlı Sert 3 Şubat Çarşamba canlı yayın izle - 03.02.2021

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Giriş: 03.02.2021 10:07
Güncelleme:03.02.2021 10:17
Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında bugün (3 Şubat 2021 Çarşamba) ne oldu? Araştırmacı gazeteci Müge Anlı'nın sunduğu programda kayıplar bulunuyor, yıllardır sır olmuş cinayetler aydınlığa çıkarılıyor. 3 Şubat Çarşamba günü canlı yayınlanan programda; 14 yıldır kayıp olan Sibel Ekinci nerede, nasıl kayboldu? Ders çalışmaya gitti, bir daha geri dönmedi! 16 yaşındaki Firdevs Eydere nerede? Sibel Ekinci’nin kaybında iddiaların odağında kim var? Neden kuşkulanıyor? Sibel Ekinci’nin babasından çarpıcı iddia! Sivas’tan Ankara’ya gitti, bir daha geri dönmedi! En son kim nerede gördü? 48 yaşındaki Uğur Şimşek’in şüpheli kaybı ve yaşanan son dakika gelişmeleri ATV canlı yayın izle...

Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında bugün (3 Şubat 2021 Çarşamba) ne oldu? Araştırmacı gazeteci Müge Anlı'nın sunduğu programda kayıplar bulunuyor, yıllardır sır olmuş cinayetler aydınlığa çıkarılıyor.

3 Şubat Çarşamba günü canlı yayınlanan programda; 14 yıldır kayıp olan Sibel Ekinci nerede, nasıl kayboldu? Ders çalışmaya gitti, bir daha geri dönmedi! 16 yaşındaki Firdevs Eydere nerede? Sibel Ekinci'nin kaybında iddiaların odağında kim var? Neden kuşkulanıyor? Sibel Ekinci'nin babasından çarpıcı iddia! Sivas'tan Ankara'ya gitti, bir daha geri dönmedi! En son kim nerede gördü? 48 yaşındaki Uğur Şimşek'in şüpheli kaybı ve yaşanan son dakika gelişmeleri ATV canlı yayın izle...

MÜGE ANLI 3 ŞUBAT ÇARŞAMBA CANLI YAYINI İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

3 Şubat Çarşamba günü Müge Anlı ile Tatlı Sert programında yaşanan son dakika gelişmelerini ve detaylarını canlı yayın bitiminden sonra tek parça kesintisiz olarak ahaber.com.tr sayfamız üzerinden yeniden izleyebilirsiniz.

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