Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında bugün (3 Nisan 2020 Cuma) ne oldu? Araştırmacı gazeteci Müge Anlı'nın sunduğu programda kayıplar bulunuyor, yıllardır sır olmuş cinayetler aydınlığa çıkarılıyor. 3 Nisan Cuma günü canlı yayınlanan programda; 10 yıl boyunca gizlenen bir cinayet! Arazi tartışması mı, define anlaşmazlığı mı? Akılalmaz iddialar! 61 yaşındaki Hatice Özkaçak’ın katili kim? 38 yıl önce evlatlık verilen bir kardeş, yıllardır dinmeyen hasret! 6 kardeş yıllar sonra bir araya geldi! Vicdan azabı çekiyorum diyen Taner Özkaçak’tan çarpıcı açıklamalar! Müge Anlı’da yaşanan son dakika gelişmeleri ATV canlı yayın izle...

Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında bugün (3 Nisan 2020 Cuma) ne oldu? Araştırmacı gazeteci Müge Anlı'nın sunduğu programda kayıplar bulunuyor, yıllardır sır olmuş cinayetler aydınlığa çıkarılıyor.

3 Nisan Cuma günü canlı yayınlanan programda; 10 yıl boyunca gizlenen bir cinayet! Arazi tartışması mı, define anlaşmazlığı mı? Akılalmaz iddialar! 61 yaşındaki Hatice Özkaçak'ın katili kim? 38 yıl önce evlatlık verilen bir kardeş, yıllardır dinmeyen hasret! 6 kardeş yıllar sonra bir araya geldi! Vicdan azabı çekiyorum diyen Taner Özkaçak'tan çarpıcı açıklamalar! Müge Anlı'da yaşanan son dakika gelişmeleri ATV canlı yayın izle...

MÜGE ANLI 3 NİSAN CUMA CANLI YAYIN

3 Nisan Cuma günü Müge Anlı ile Tatlı Sert programında yaşanan son dakika gelişmelerini ve detaylarını canlı yayın bitiminden sonra tek parça kesintisiz olarak ahaber.com.tr sayfamız üzerinden yeniden izleyebilirsiniz.