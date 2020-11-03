Müge Anlı 3 Kasım Salı tek parça izle

Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında bugün (3 Kasım 2020 Salı) ne oldu? Araştırmacı gazeteci Müge Anlı'nın sunduğu programda kayıplar bulunuyor, yıllardır sır olmuş cinayetler aydınlığa çıkarılıyor. 3 Kasım Salı günü canlı yayınlanan programda; didik didik arandılar, hiçbir yerde bulunamadılar... Uysal çiftinin kuşku dolu kaybı! Bastonuyla geldi, kaybettiği varlığını oğlundan istedi! Yaşlı kadının yüzü gülecek mi? Zeynep Bıyık tapularını geri alabilecek mi? Müge Anlı’da yaşanan son dakika gelişmeleri ATV tek parça izle...

Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında bugün (3 Kasım 2020 Salı) ne oldu? Araştırmacı gazeteci Müge Anlı'nın sunduğu programda kayıplar bulunuyor, yıllardır sır olmuş cinayetler aydınlığa çıkarılıyor.

3 Kasım Salı günü canlı yayınlanan programda; didik didik arandılar, hiçbir yerde bulunamadılar... Uysal çiftinin kuşku dolu kaybı! Bastonuyla geldi, kaybettiği varlığını oğlundan istedi! Yaşlı kadının yüzü gülecek mi? Zeynep Bıyık tapularını geri alabilecek mi? Müge Anlı'da yaşanan son dakika gelişmeleri ATV tek parça izle...

3 Kasım Salı günü Müge Anlı ile Tatlı Sert programında yaşanan son dakika gelişmelerini ve detaylarını canlı yayın bitiminden sonra tek parça kesintisiz olarak ahaber.com.tr sayfamız üzerinden yeniden izleyebilirsiniz.