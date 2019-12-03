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03.12.2019

Müge Anlı ile Tatlı Sert 3 Aralık Salı tamamını tek parça izle | Müge Anlı'da bugün atv canlı yayın - 03.12.2019

Atv ekranlarında hafta içi her gün yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında bugün (3 Aralık 2019 Salı) neler oldu? Araştırmacı gazeteci Müge Anlı'nın sunumuyla ekrana gelen Müge Anlı ile Tatlı Sert programının tamamını buradan izleyebilirsiniz... 45 yaşındaki iki çocuk babası Uğur Yağcı bulundu! Ceylan Öztürk 26 yıl sonra annesine kavuştu! Ceylan Öztürk anneannesini ilk kez gördü! Celalettin Polat'ı öldürüp gömdüler mi?

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