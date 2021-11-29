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Müge Anlı ile Tatlı Sert 29 Kasım Pazartesi canlı yayın izle

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Giriş: 29.11.2021 10:24
Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında bugün (29 Kasım 2021 Pazartesi) ne oldu? Araştırmacı gazeteci Müge Anlı'nın sunduğu programda kayıplar bulunuyor, yıllardır sır olmuş cinayetler aydınlığa çıkarılıyor. 29 Kasım Pazartesi günü canlı yayınlanan programda; bodrum katında cinayet! Genç bir anne katledildi, geriye pek çok şüphe kaldı! Önce kocası sonra kendisi... Kim neden öldürdü? Ekin Gökçe Fakıoğlu cinayeti ve Müge Anlı ile Tatlı Sert’te yaşanan son dakika gelişmeleri ATV canlı yayın izle...

Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında bugün (29 Kasım 2021 Pazartesi) ne oldu? Araştırmacı gazeteci Müge Anlı'nın sunduğu programda kayıplar bulunuyor, yıllardır sır olmuş cinayetler aydınlığa çıkarılıyor.

29 Kasım Pazartesi günü canlı yayınlanan programda; bodrum katında cinayet! Genç bir anne katledildi, geriye pek çok şüphe kaldı! Önce kocası sonra kendisi... Kim neden öldürdü? Ekin Gökçe Fakıoğlu cinayeti ve Müge Anlı ile Tatlı Sert'te yaşanan son dakika gelişmeleri ATV canlı yayın izle...

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29 Kasım Pazartesi günü Müge Anlı ile Tatlı Sert programında yaşanan son dakika gelişmelerini ve detaylarını canlı yayın bitiminden sonra tek parça kesintisiz olarak ahaber.com.tr sayfamız üzerinden yeniden izleyebilirsiniz.

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CANLI İZLE: Müge Anlı 29 Kasım Pazartesi
CANLI İZLE: Müge Anlı 29 Kasım Pazartesi
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