ATV ekranlarında hafta içi her sabah izleyiciyle buluşan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında bugün (28 Ekim Pazartesi) neler yaşandı? Radyo-TV öğrencilerinden Müge Anlı'ya plaket... Arabasında yaşayan Muhittin Sakin bulundu mu? Mustafa ''Arslan'' kimliğini alabildi mi? Erdal Akın'ın kardeşi Mehtap Kabalcı bulundu mu? Gülümser Bulut cinayetiyle ilgili flaş gelişme... Bulut'un katili kızı mı yoksa akrabası mı? Araştırmacı gazeteci Müge Anlı'nın sunumuyla ekrana gelen Müge Anlı ile Tatlı Sert programının 28 Ekim Pazartesi tarihli canlı yayınınında yaşanan son dakika gelişmelerini ve programın tamamını buradan izleyebilirsiniz...

ATV ekranlarında hafta içi her sabah izleyiciyle buluşan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında bugün (28 Ekim Pazartesi) neler yaşandı?

Radyo-TV öğrencilerinden Müge Anlı'ya plaket... Arabasında yaşayan Muhittin Sakin bulundu mu? Mustafa ''Arslan'' kimliğini alabildi mi? Erdal Akın'ın kardeşi Mehtap Kabalcı bulundu mu? Gülümser Bulut cinayetiyle ilgili flaş gelişme... Bulut'un katili kızı mı, yoksa akrabası mı? Yıllardır babasının arıyordu vefat ettiğini öğrendi. Acılı evlat babasının göremese de resmini ilk kez Müge Anlı canlı yayınında gördü.

Araştırmacı gazeteci Müge Anlı'nın sunumuyla ekrana gelen Müge Anlı ile Tatlı Sert programının 28 Ekim Pazartesi tarihli canlı yayınınında yaşanan son dakika gelişmelerini ve programın ahaber.com.tr sayfamız üzerinden izleyebilirsiniz.