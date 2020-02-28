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28.02.2020

Müge Anlı ile Tatlı Sert 28 Şubat Cuma canlı yayın izle |Video - 28.02.2020

Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında bugün (28 Şubat 2020 Cuma) ne oldu? Araştırmacı gazeteci Müge Anlı'nın sunduğu programda kayıplar bulunuyor, yıllardır sır olmuş cinayetler aydınlığa çıkarılıyor. 28 Şubat Cuma günü canlı yayınlanan programda; 64 yaşındaki Sezai Harman nasıl öldü? Kardeş olarak büyüyen ve evlatlık olduklarını öğrenen Özlem Yılmaz ve Murat Barut hiç tanımadıklarını ailelerine kavuşacaklar mı? Müge Anlı’da yaşanan son dakika gelişmeleri ATV canlı yayın izle...

Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında bugün (28 Şubat 2020 Cuma) ne oldu? Araştırmacı gazeteci Müge Anlı'nın sunduğu programda kayıplar bulunuyor, yıllardır sır olmuş cinayetler aydınlığa çıkarılıyor.

28 Şubat Cuma günü canlı yayınlanan programda; 64 yaşındaki Sezai Harman nasıl öldü? Kardeş olarak büyüyen ve evlatlık olduklarını öğrenen Özlem Yılmaz ve Murat Barut hiç tanımadıklarını ailelerine kavuşacaklar mı? Müge Anlı'da yaşanan son dakika gelişmeleri ATV canlı yayın izle...

MÜGE ANLI 28 ŞUBAT CUMA CANLI YAYIN...

ATV CANLI YAYIN

28 Şubat Cuma günü Müge Anlı ile Tatlı Sert programında yaşanan son dakika gelişmelerini ve detaylarını canlı yayın bitiminden sonra tek parça kesintisiz olarak ahaber.com.tr sayfamız üzerinden yeniden izleyebilirsiniz.

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