Müge Anlı ile Tatlı Sert 28 Kasım Perşembe tek parça izle | Müge Anlı'da bugün ATV canlı yayın - 28.11.2019

Atv ekranlarında hafta içi her gün yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında bugün (28 Kasım Perşembe) neler yaşandı? Birbirinden esrarengiz konuları ele alan araştırmacı gazeteci Müge Anlı'nın sunumuyla ekrana gelen Müge Anlı ile Tatlı Sert programının tamamını tek parça izleyebilirsiniz... 17 Kasım'da Aydın'da kaybolan iki çocuk annesi Zuhal Hanım bulundu! Kalebaşı köyü sakinleri ''Müge Anlı Hatıra Ormanı'' için ağaç diktiler! 1983 yılında okul önüne bırakılan Hatice Duman'ın annesi bulundu!