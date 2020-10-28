CANLI İZLE: Müge Anlı 28 Ekim Çarşamba

Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında bugün (28 Ekim 2020 Çarşamba) ne oldu? Araştırmacı gazeteci Müge Anlı'nın sunduğu programda kayıplar bulunuyor, yıllardır sır olmuş cinayetler aydınlığa çıkarılıyor. 28 Ekim Çarşamba günü canlı yayınlanan programda; 24 yaşında genç bir anne, şüpheli bir patlama... Yasak aşk ölüme mi götürdü? Çalışılmış bir cinayet mi? Filiz Akyüz’ün şüpheli ölümü! Yıllarca kayıp diye aradılar, katil enişte çıktı! Filiz Karadavut cinayetinde sıcak gelişme! Ordu’dan kayıplara karıştı, aracı bulundu, emekli astsubaydan hiçbir haber alınamadı! 58 yaşındaki Remzi Bayazıt’ın kaybı! 8 yıl önce terk evlatlarını terk eden anne çocuklarını hatırlamadı... Bebeğini nüfusuna alabilecek mi? Kimliği olmayan Birgül’le ilgili sıcak gelişme ve Müge Anlı canlı yayınında yaşanan son dakika gelişmeleri ATV canlı yayın izle...

Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında bugün (28 Ekim 2020 Çarşamba) ne oldu? Araştırmacı gazeteci Müge Anlı'nın sunduğu programda kayıplar bulunuyor, yıllardır sır olmuş cinayetler aydınlığa çıkarılıyor.

28 Ekim Çarşamba günü canlı yayınlanan programda; 24 yaşında genç bir anne, şüpheli bir patlama... Yasak aşk ölüme mi götürdü? Çalışılmış bir cinayet mi? Filiz Akyüz'ün şüpheli ölümü! Yıllarca kayıp diye aradılar, katil enişte çıktı! Filiz Karadavut cinayetinde sıcak gelişme! Ordu'dan kayıplara karıştı, aracı bulundu, emekli astsubaydan hiçbir haber alınamadı! 58 yaşındaki Remzi Bayazıt'ın kaybı! 8 yıl önce terk evlatlarını terk eden anne çocuklarını hatırlamadı... Bebeğini nüfusuna alabilecek mi? Kimliği olmayan Birgül'le ilgili sıcak gelişme ve Müge Anlı canlı yayınında yaşanan son dakika gelişmeleri ATV canlı yayın izle...

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