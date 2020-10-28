CANLI İZLE: Müge Anlı 28 Ekim Çarşamba

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Müge Anlı ile Tatlı Sert 28 Ekim Çarşamba canlı yayın izle - 28.10.2020

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Giriş: 28.10.2020 10:30
Güncelleme:28.10.2020 12:17
Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında bugün (28 Ekim 2020 Çarşamba) ne oldu? Araştırmacı gazeteci Müge Anlı'nın sunduğu programda kayıplar bulunuyor, yıllardır sır olmuş cinayetler aydınlığa çıkarılıyor. 28 Ekim Çarşamba günü canlı yayınlanan programda; 24 yaşında genç bir anne, şüpheli bir patlama... Yasak aşk ölüme mi götürdü? Çalışılmış bir cinayet mi? Filiz Akyüz’ün şüpheli ölümü! Yıllarca kayıp diye aradılar, katil enişte çıktı! Filiz Karadavut cinayetinde sıcak gelişme! Ordu’dan kayıplara karıştı, aracı bulundu, emekli astsubaydan hiçbir haber alınamadı! 58 yaşındaki Remzi Bayazıt’ın kaybı! 8 yıl önce terk evlatlarını terk eden anne çocuklarını hatırlamadı... Bebeğini nüfusuna alabilecek mi? Kimliği olmayan Birgül’le ilgili sıcak gelişme ve Müge Anlı canlı yayınında yaşanan son dakika gelişmeleri ATV canlı yayın izle...

Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında bugün (28 Ekim 2020 Çarşamba) ne oldu? Araştırmacı gazeteci Müge Anlı'nın sunduğu programda kayıplar bulunuyor, yıllardır sır olmuş cinayetler aydınlığa çıkarılıyor.

28 Ekim Çarşamba günü canlı yayınlanan programda; 24 yaşında genç bir anne, şüpheli bir patlama... Yasak aşk ölüme mi götürdü? Çalışılmış bir cinayet mi? Filiz Akyüz'ün şüpheli ölümü! Yıllarca kayıp diye aradılar, katil enişte çıktı! Filiz Karadavut cinayetinde sıcak gelişme! Ordu'dan kayıplara karıştı, aracı bulundu, emekli astsubaydan hiçbir haber alınamadı! 58 yaşındaki Remzi Bayazıt'ın kaybı! 8 yıl önce terk evlatlarını terk eden anne çocuklarını hatırlamadı... Bebeğini nüfusuna alabilecek mi? Kimliği olmayan Birgül'le ilgili sıcak gelişme ve Müge Anlı canlı yayınında yaşanan son dakika gelişmeleri ATV canlı yayın izle...

MÜGE ANLI 28 EKİM ÇARŞAMBA CANLI YAYINI İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

28 Ekim Çarşamba günü Müge Anlı ile Tatlı Sert programında yaşanan son dakika gelişmelerini ve detaylarını canlı yayın bitiminden sonra tek parça kesintisiz olarak ahaber.com.tr sayfamız üzerinden yeniden izleyebilirsiniz.

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