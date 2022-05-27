Müge Anlı ile Tatlı Sert 27 Mayıs Cuma canlı izle

Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında bugün (27 Mayıs 2022 Cuma) ne oldu? Araştırmacı gazeteci Müge Anlı'nın sunduğu programda kayıplar bulunuyor, yıllardır sır olmuş cinayetler aydınlığa çıkarılıyor. 27 Mayıs Cuma günü canlı yayınlanan programda; Amasya'da kanlı pusu! Tanıklar, kilit isim, ikili arasındaki tek engel! Cinayet saati neredeydi? Yanıt aranan sorular... Muhammet Burhan kıskançlık cinayeti kurbanı mı? Antalya'dan kaybolan iki arkadaş! Müge Anlı'da yüzleşen anneler... Şüphe ve endişe... 17 ve 18 yaşındaki iki gençle ilgili sıcak gelişme! Alıkonulan 15 yaşındaki kız çocuğu... 37 yaşındaki 3 çocuk babası evli akraba! Bir annenin çaresizliği ve endişesi! 15 yaşındaki kız çocuğuyla ilgili sıcak gelişme ve Müge Anlı ile Tatlı Sert’te yaşanan son dakika gelişmeleri ATV canlı yayın izle...

Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında bugün (27 Mayıs 2022 Cuma) ne oldu? Araştırmacı gazeteci Müge Anlı'nın sunduğu programda kayıplar bulunuyor, yıllardır sır olmuş cinayetler aydınlığa çıkarılıyor.

27 Mayıs Cuma günü canlı yayınlanan programda; Amasya'da kanlı pusu! Tanıklar, kilit isim, ikili arasındaki tek engel! Cinayet saati neredeydi? Yanıt aranan sorular... Muhammet Burhan kıskançlık cinayeti kurbanı mı? Antalya'dan kaybolan iki arkadaş! Müge Anlı'da yüzleşen anneler... Şüphe ve endişe... 17 ve 18 yaşındaki iki gençle ilgili sıcak gelişme! Alıkonulan 15 yaşındaki kız çocuğu... 37 yaşındaki 3 çocuk babası evli akraba! Bir annenin çaresizliği ve endişesi! 15 yaşındaki kız çocuğuyla ilgili sıcak gelişme ve Müge Anlı ile Tatlı Sert'te yaşanan son dakika gelişmeleri ATV canlı yayın izle...

27 Mayıs Cuma günü Müge Anlı ile Tatlı Sert programında yaşanan son dakika gelişmelerini ve detaylarını canlı yayın bitiminden sonra tek parça kesintisiz olarak ahaber.com.tr sayfamız üzerinden yeniden izleyebilirsiniz.

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