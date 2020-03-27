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27.03.2020

Müge Anlı ile Tatlı Sert 27 Mart Cuma canlı yayın izle |Video - 27.03.2020

Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında bugün (27 Mart 2020 Cuma) ne oldu? Araştırmacı gazeteci Müge Anlı'nın sunduğu programda kayıplar bulunuyor, yıllardır sır olmuş cinayetler aydınlığa çıkarılıyor. 27 Mart Cuma günü canlı yayınlanan programda; küçük Zehra’nın katili kim? Fail içerde mi? 23 yaşındaki evlilik mağduru Yusuf Çevre, hamile bir sahte gelin! 4 yaşında kayıp bir çocuk olarak yurda verine Gülay Laura Ok biyolojik ailesine kavuşabilecek mi? Nuri Eskivar 7 aydır haber alamadığı kız kardeşi Firdevs Eskivar’ı arıyor! Müge Anlı ile Tatlı Sert programında yaşanan son dakika gelişmeleri ATV canlı yayın izle...

Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında bugün (27 Mart 2020 Cuma) ne oldu? Araştırmacı gazeteci Müge Anlı'nın sunduğu programda kayıplar bulunuyor, yıllardır sır olmuş cinayetler aydınlığa çıkarılıyor.

27 Mart Cuma günü canlı yayınlanan programda; küçük Zehra'nın katili kim? Fail içerde mi? 23 yaşındaki evlilik mağduru Yusuf Çevre, hamile bir sahte gelin! 4 yaşında kayıp bir çocuk olarak yurda verine Gülay Laura Ok biyolojik ailesine kavuşabilecek mi? Nuri Eskivar 7 aydır haber alamadığı kız kardeşi Firdevs Eskivar'ı arıyor! Müge Anlı ile Tatlı Sert programında yaşanan son dakika gelişmeleri ATV canlı yayın izle...

MÜGE ANLI 27 MART CUMA CANLI YAYIN

ATV CANLI YAYIN

27 Mart Cuma günü Müge Anlı ile Tatlı Sert programında yaşanan son dakika gelişmelerini ve detaylarını canlı yayın bitiminden sonra tek parça kesintisiz olarak ahaber.com.tr sayfamız üzerinden yeniden izleyebilirsiniz.

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