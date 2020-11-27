CANLI İZLE: Müge Anlı 27 Kasım Cuma

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Müge Anlı ile Tatlı Sert 27 Kasım Cuma canlı yayın izle - 27.11.2020

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Giriş: 27.11.2020 10:06
Güncelleme:27.11.2020 10:19
Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında bugün (27 Kasım 2020 Cuma) ne oldu? Araştırmacı gazeteci Müge Anlı'nın sunduğu programda kayıplar bulunuyor, yıllardır sır olmuş cinayetler aydınlığa çıkarılıyor. 27 Kasım Cuma günü canlı yayınlanan programda; Türkiye’nin gündemine oturan Palu ailesi Melike’nin ölümü ile ilgili hakim karşısında! 3.5 yaşında ayrıldı, yıllar sonra sesini duydu! 20 yaşındaki Selver’in öyküsü! Kerem Durur’un ölümüyle ilgili korkunç iddia! Eşi tarafından suçlanan Kerem Durur’un yengesi canlı yayında! Müge Anlı ile Tatlı Sert’te yaşanan son dakika gelişmeleri ATV canlı yayın izle...

Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında bugün (27 Kasım 2020 Cuma) ne oldu? Araştırmacı gazeteci Müge Anlı'nın sunduğu programda kayıplar bulunuyor, yıllardır sır olmuş cinayetler aydınlığa çıkarılıyor.

27 Kasım Cuma günü canlı yayınlanan programda; Türkiye'nin gündemine oturan Palu ailesi Melike'nin ölümü ile ilgili hakim karşısında! 3.5 yaşında ayrıldı, yıllar sonra sesini duydu! 20 yaşındaki Selver'in öyküsü! Kerem Durur'un ölümüyle ilgili korkunç iddia! Eşi tarafından suçlanan Kerem Durur'un yengesi canlı yayında! Müge Anlı ile Tatlı Sert'te yaşanan son dakika gelişmeleri ATV canlı yayın izle...

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27 Kasım Cuma günü Müge Anlı ile Tatlı Sert programında yaşanan son dakika gelişmelerini ve detaylarını canlı yayın bitiminden sonra tek parça kesintisiz olarak ahaber.com.tr sayfamız üzerinden yeniden izleyebilirsiniz.

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