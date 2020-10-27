CANLI İZLE: Müge Anlı 27 Ekim Salı

Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında bugün (27 Ekim 2020 Salı) ne oldu? Araştırmacı gazeteci Müge Anlı'nın sunduğu programda kayıplar bulunuyor, yıllardır sır olmuş cinayetler aydınlığa çıkarılıyor. 27 Ekim Salı günü canlı yayınlanan programda; genç bir kadın, sorular, görgü tanıkları, kasıt ihtimali, ilişki iddiası... 24 yaşındaki Filiz Akyüz nasıl öldü? Eşine kızdı, çocuklarını tedavi ettirmek isterken Kütahya’dan kayıplara karıştı... 42 yaşındaki Yaşar Bayka ile ilgili sıcak gelişme! Patlamanın aldığı bir can, gönül ilişkisi iddiası... Filiz Akyüz’ün ilişki yaşadığı iddia edilen İsmail Aydın canlı yayında! Yıllar önce terk edilen çocuklar, evlatlarını hatırlamayan anne... Gamze Cabadağ’ın kardeşi kimliğini alabildi mi? Müge Anlı ile Tatlı Sert’te yaşanan son dakika gelişmeleri ATV canlı yayın izle...

Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında bugün (27 Ekim 2020 Salı) ne oldu? Araştırmacı gazeteci Müge Anlı'nın sunduğu programda kayıplar bulunuyor, yıllardır sır olmuş cinayetler aydınlığa çıkarılıyor.

27 Ekim Salı günü canlı yayınlanan programda; genç bir kadın, sorular, görgü tanıkları, kasıt ihtimali, ilişki iddiası... 24 yaşındaki Filiz Akyüz nasıl öldü? Eşine kızdı, çocuklarını tedavi ettirmek isterken Kütahya'dan kayıplara karıştı... 42 yaşındaki Yaşar Bayka ile ilgili sıcak gelişme! Patlamanın aldığı bir can, gönül ilişkisi iddiası... Filiz Akyüz'ün ilişki yaşadığı iddia edilen İsmail Aydın canlı yayında! Yıllar önce terk edilen çocuklar, evlatlarını hatırlamayan anne... Gamze Cabadağ'ın kardeşi kimliğini alabildi mi? Müge Anlı ile Tatlı Sert'te yaşanan son dakika gelişmeleri ATV canlı yayın izle...

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