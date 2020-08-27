CANLI İZLE: Müge Anlı 27 Ağustos Perşembe

Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında bugün (27 Ağustos 2020 Perşembe) ne oldu? Araştırmacı gazeteci Müge Anlı'nın sunduğu programda kayıplar bulunuyor, yıllardır sır olmuş cinayetler aydınlığa çıkarılıyor. 27 Ağustos Perşembe günü canlı yayınlanan programda; Hami ve Gülüzar neler söylediler? Şiar Kılıç’ın şüpheli ölümüyle ilgili soruşturmadaki gelişmeler! Akılalmaz yangında ortadan kaybolan 3 kişiye ne oldu? Almanya’dan Sinop’a uzanan intikam iddiası! Müge Anlı canlı yayınında yaşanan son dakika gelişmeleri ATV canlı yayın izle...

Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında bugün (27 Ağustos 2020 Perşembe) ne oldu? Araştırmacı gazeteci Müge Anlı'nın sunduğu programda kayıplar bulunuyor, yıllardır sır olmuş cinayetler aydınlığa çıkarılıyor.

27 Ağustos Perşembe günü canlı yayınlanan programda; gözaltına alınan Hami ve Gülüzar neler söylediler? Şiar Kılıç'ın şüpheli ölümüyle ilgili soruşturmadaki gelişmeler! Akılalmaz yangında ortadan kaybolan 3 kişiye ne oldu? Almanya'dan Sinop'a uzanan intikam iddiası! Müge Anlı canlı yayınında yaşanan son dakika gelişmeleri ATV canlı yayın izle...

MÜGE ANLI 27 AĞUSTOS PERŞEMBE CANLI YAYIN

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