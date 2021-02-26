CANLI İZLE: Müge Anlı 26 Şubat Cuma

Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında bugün (26 Şubat 2021 Cuma) ne oldu? Araştırmacı gazeteci Müge Anlı'nın sunduğu programda kayıplar bulunuyor, yıllardır sır olmuş cinayetler aydınlığa çıkarılıyor. 26 Şubat Cuma günü canlı yayınlanan programda; 10 yıl sonra gelen itiraf gelen Güldane Biçer cinayetiyle ilgili gelişmeler! 9 yıldır kayıp olan 42 yaşındaki Selda Grossle ve 43 yaşındaki Tunç Boztepe’yi arama çalışmaları! İstanbul’da kayboldu, oğlu aramaya geldi... 69 yaşındaki alzheimer Melahat Şengüler’in kaybıyla ilgili sıcak gelişme ve yaşanan son dakika gelişmeleri ATV canlı yayın izle...

Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında bugün (26 Şubat 2021 Cuma) ne oldu? Araştırmacı gazeteci Müge Anlı'nın sunduğu programda kayıplar bulunuyor, yıllardır sır olmuş cinayetler aydınlığa çıkarılıyor.

26 Şubat Cuma günü canlı yayınlanan programda; 10 yıl sonra gelen itiraf gelen Güldane Biçer cinayetiyle ilgili gelişmeler! 9 yıldır kayıp olan 42 yaşındaki Selda Grossle ve 43 yaşındaki Tunç Boztepe'yi arama çalışmaları! İstanbul'da kayboldu, oğlu aramaya geldi... 69 yaşındaki alzheimer Melahat Şengüler'in kaybıyla ilgili sıcak gelişme ve yaşanan son dakika gelişmeleri ATV canlı yayın izle...

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