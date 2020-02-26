Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında bugün (26 Şubat 2020 Çarşamba) ne oldu? Araştırmacı gazeteci Müge Anlı'nın sunduğu programda kayıplar bulunuyor, yıllardır sır olmuş cinayetler aydınlığa çıkarılıyor. 26 Şubat Çarşamba günü canlı yayınlanan programda; Sezai Harman’ın şüpheli ölümü! Sezai Harman zehirlenerek mi öldürüldü? 7 Şubat’tan beri kayıp olan 22 yaşındaki Özcan Eren fidye için mi kaçırıldı? O mektubu kim yazdı? 450 bin liralık fidye bir oyun mu? Özcan Eren’in bir garip kaçırılma olayı! Isparta’da kaybolan Tuana, Gülizar ve Buse ile ilgili son dakika gelişmeleri ATV canlı yayın izle...

Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında bugün (26 Şubat 2020 Çarşamba) ne oldu? Araştırmacı gazeteci Müge Anlı'nın sunduğu programda kayıplar bulunuyor, yıllardır sır olmuş cinayetler aydınlığa çıkarılıyor.

26 Şubat Çarşamba günü canlı yayınlanan programda; Sezai Harman'ın şüpheli ölümü! Sezai Harman zehirlenerek mi öldürüldü? 7 Şubat'tan beri kayıp olan 22 yaşındaki Özcan Eren fidye için mi kaçırıldı? O mektubu kim yazdı? 450 bin liralık fidye bir oyun mu? Özcan Eren'in bir garip kaçırılma olayı! Isparta'da kaybolan Tuana, Gülizar ve Buse ile ilgili son dakika gelişmeleri ATV canlı yayın izle...

MÜGE ANLI 26 ŞUBAT CANLI İZLE...

26 Şubat Çarşamba günü Müge Anlı ile Tatlı Sert programında yaşanan son dakika gelişmelerini ve detaylarını canlı yayın bitiminden sonra tek parça kesintisiz olarak ahaber.com.tr sayfamız üzerinden yeniden izleyebilirsiniz.