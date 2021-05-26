Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında bugün (26 Mayıs 2021 Çarşamba) ne oldu? Araştırmacı gazeteci Müge Anlı'nın sunduğu programda kayıplar bulunuyor, yıllardır sır olmuş cinayetler aydınlığa çıkarılıyor. 26 Mayıs Çarşamba günü canlı yayınlanan programda; Nezen, Lütfiye ve Şehnaz’la ilgili yeni gelişmeler! Evli sevgilisiyle yaşıyordu, bir anda kayboldu! Fatma Öz’ün şüpheli kaybındaki sıcak gelişmeler! Antalya’da korkunç cinayet! Öldürdü, streçle sardı, kuryeyle taşıdı! Mervenur Polat cinayetindeki sıcak gelişme! 2 eski eş birlikte alışverişe gittiler, bir daha geri dönmediler! 55 yaşındaki Mehmet Turhan ve 52 yaşındaki Firdevs Öztürk nerede? Ahmet Taşkın gönderdiği mektupta ne dedi, kimleri suçladı? Nezen ve Lütfiye ile ilgili neler biliyor? Müge Anlı ile Tatlı Sert’te yaşanan son dakika gelişmeleri ATV canlı yayın izle...

Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında bugün (26 Mayıs 2021 Çarşamba) ne oldu? Araştırmacı gazeteci Müge Anlı'nın sunduğu programda kayıplar bulunuyor, yıllardır sır olmuş cinayetler aydınlığa çıkarılıyor.

26 Mayıs Çarşamba günü canlı yayınlanan programda; Nezen, Lütfiye ve Şehnaz'la ilgili yeni gelişmeler! Evli sevgilisiyle yaşıyordu, bir anda kayboldu! Fatma Öz'ün şüpheli kaybındaki sıcak gelişmeler! Antalya'da korkunç cinayet! Öldürdü, streçle sardı, kuryeyle taşıdı! Mervenur Polat cinayetindeki sıcak gelişme! 2 eski eş birlikte alışverişe gittiler, bir daha geri dönmediler! 55 yaşındaki Mehmet Turhan ve 52 yaşındaki Firdevs Öztürk nerede? Ahmet Taşkın gönderdiği mektupta ne dedi, kimleri suçladı? Nezen ve Lütfiye ile ilgili neler biliyor? Müge Anlı ile Tatlı Sert'te yaşanan son dakika gelişmeleri ATV canlı yayın izle...

26 Mayıs Çarşamba günü Müge Anlı ile Tatlı Sert programında yaşanan son dakika gelişmelerini ve detaylarını canlı yayın bitiminden sonra tek parça kesintisiz olarak ahaber.com.tr sayfamız üzerinden yeniden izleyebilirsiniz.