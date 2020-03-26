Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında bugün (26 Mart 2020 Perşembe) ne oldu? Araştırmacı gazeteci Müge Anlı'nın sunduğu programda kayıplar bulunuyor, yıllardır sır olmuş cinayetler aydınlığa çıkarılıyor. 26 Mart Perşembe günü canlı yayınlanan programda; küçük Zehra’nın katili kim? 4 yaşında kayıp çocuk olarak yurda verilen ve 6 ay sonra evlatlık olarak verilen Gülay Laura Ok biyolojik ailesine kavuşabilecek mi? 23 yaşındaki Yusuf Çevre’nin hüsranla biten evlilik hayali! Müge Anlı ile Tatlı Sert’te yaşanan son dakika gelişmeleri ATV canlı yayın izle...

Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında bugün (26 Mart 2020 Perşembe) ne oldu? Araştırmacı gazeteci Müge Anlı'nın sunduğu programda kayıplar bulunuyor, yıllardır sır olmuş cinayetler aydınlığa çıkarılıyor.

26 Mart Perşembe günü canlı yayınlanan programda; küçük Zehra'nın katili kim? 4 yaşında kayıp çocuk olarak yurda verilen ve 6 ay sonra evlatlık olarak verilen Gülay Laura Ok biyolojik ailesine kavuşabilecek mi? 23 yaşındaki Yusuf Çevre'nin hüsranla biten evlilik hayali! Müge Anlı ile Tatlı Sert'te yaşanan son dakika gelişmeleri ATV canlı yayın izle...

MÜGE ANLI 26 MART PERŞEMBE CANLI YAYIN

26 Mart Perşembe günü Müge Anlı ile Tatlı Sert programında yaşanan son dakika gelişmelerini ve detaylarını canlı yayın bitiminden sonra tek parça kesintisiz olarak ahaber.com.tr sayfamız üzerinden yeniden izleyebilirsiniz.