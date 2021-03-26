CANLI İZLE: Müge Anlı 26 Mart Cuma

Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında bugün (26 Mart 2021 Cuma) ne oldu? Araştırmacı gazeteci Müge Anlı'nın sunduğu programda kayıplar bulunuyor, yıllardır sır olmuş cinayetler aydınlığa çıkarılıyor. 26 Mart Cuma günü canlı yayınlanan programda; Şahap Örcün’ün şüpheli kaybında yaşanan gelişmeler! 45 gündür kayıptı, gözyaşları yerini mutluluğa bıraktı! 3 çocuk annesi kadın ve birliktelik yaşadığı kişi ile ilgili gelişmeler! Şiddet, darp, işkence... Eşinden kaçtı, yaşadığı şehri terk etti! 2 çocuk annesi Lale Şekeroğlu nerede? İstanbul’da kayboldu, günlerdir ulaşılamadı! 3 çocuk babası taksici ile ilgili sıcak gelişme! Müge Anlı ile Tatlı Sert’te yaşanan son dakika gelişmeleri ATV canlı yayın izle...

Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında bugün (26 Mart 2021 Cuma) ne oldu? Araştırmacı gazeteci Müge Anlı'nın sunduğu programda kayıplar bulunuyor, yıllardır sır olmuş cinayetler aydınlığa çıkarılıyor.

26 Mart Cuma günü canlı yayınlanan programda; Şahap Örcün'ün şüpheli kaybında yaşanan gelişmeler! 45 gündür kayıptı, gözyaşları yerini mutluluğa bıraktı! 3 çocuk annesi kadın ve birliktelik yaşadığı kişi ile ilgili gelişmeler! Şiddet, darp, işkence... Eşinden kaçtı, yaşadığı şehri terk etti! 2 çocuk annesi Lale Şekeroğlu nerede? İstanbul'da kayboldu, günlerdir ulaşılamadı! 3 çocuk babası taksici ile ilgili sıcak gelişme! Müge Anlı ile Tatlı Sert'te yaşanan son dakika gelişmeleri ATV canlı yayın izle...

26 Mart Cuma günü Müge Anlı ile Tatlı Sert programında yaşanan son dakika gelişmelerini ve detaylarını canlı yayın bitiminden sonra tek parça kesintisiz olarak ahaber.com.tr sayfamız üzerinden yeniden izleyebilirsiniz.