BİZE ULAŞIN
26.11.2019
Müge Anlı ile Tatlı Sert 26 Kasım Salı tamamını kesintisiz izle | Müge Anlı'da bugün ATV - 26.11.2019
Atv'nin fenomen programı Müge Anlı ile Tatlı Sert'te bugün (26 Kasım Salı) neler yaşandı? Araştırmacı gazeteci Müge Anlı'nın sunumuyla ekrana gelen Müge Anlı ile Talı Sert programının tamamını tek parça izleyebilirsiniz... Kayıp olarak aranan Turgut Özyürek'in öldürüldüğü ortaya çıktı! Turgut Özyürek'in eşi otogarda gözaltına alındı! Katil zanlısı Hayrettin Atasoy'un ablası canlı yayında! Polis ve Jandarma ekipleri cinayet bölgesinde Turgut Özyürek'in cesedini arıyor!
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.