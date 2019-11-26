Müge Anlı ile Tatlı Sert 26 Kasım Salı tamamını kesintisiz izle | Müge Anlı'da bugün ATV - 26.11.2019

Atv'nin fenomen programı Müge Anlı ile Tatlı Sert'te bugün (26 Kasım Salı) neler yaşandı? Araştırmacı gazeteci Müge Anlı'nın sunumuyla ekrana gelen Müge Anlı ile Talı Sert programının tamamını tek parça izleyebilirsiniz... Kayıp olarak aranan Turgut Özyürek'in öldürüldüğü ortaya çıktı! Turgut Özyürek'in eşi otogarda gözaltına alındı! Katil zanlısı Hayrettin Atasoy'un ablası canlı yayında! Polis ve Jandarma ekipleri cinayet bölgesinde Turgut Özyürek'in cesedini arıyor!