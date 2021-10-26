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Müge Anlı ile Tatlı Sert 26 Ekim Salı canlı yayın izle

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Giriş: 26.10.2021 10:23
Güncelleme:26.10.2021 10:23
Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında bugün (26 Ekim 2021 Salı) ne oldu? Araştırmacı gazeteci Müge Anlı'nın sunduğu programda kayıplar bulunuyor, yıllardır sır olmuş cinayetler aydınlığa çıkarılıyor. 26 Ekim Salı günü canlı yayınlanan programda; DJ Gezgin’in acı sonu! Feci şekilde dövüldü, ölüme terk edildi, ablası cenazesiyle yaşadı! Mehmet Karahan’ın ölümüyle ilgili iddialar! İntikam cinayeti mi? Aile içi husumet mi? Nurgül Beyhan’ı kim, neden öldürdü? Seçer Kaygısız’ın yeğeniyle kaçan eşi geri dönecek mi? Müge Anlı ile Tatlı Sert’te yaşanan son dakika gelişmeleri ATV canlı yayın izle...

Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında bugün (26 Ekim 2021 Salı) ne oldu? Araştırmacı gazeteci Müge Anlı'nın sunduğu programda kayıplar bulunuyor, yıllardır sır olmuş cinayetler aydınlığa çıkarılıyor.

26 Ekim Salı günü canlı yayınlanan programda; DJ Gezgin'in acı sonu! Feci şekilde dövüldü, ölüme terk edildi, ablası cenazesiyle yaşadı! Mehmet Karahan'ın ölümüyle ilgili iddialar! İntikam cinayeti mi? Aile içi husumet mi? Nurgül Beyhan'ı kim, neden öldürdü? Seçer Kaygısız'ın yeğeniyle kaçan eşi geri dönecek mi? Müge Anlı ile Tatlı Sert'te yaşanan son dakika gelişmeleri ATV canlı yayın izle...

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26 Ekim Salı günü Müge Anlı ile Tatlı Sert programında yaşanan son dakika gelişmelerini ve detaylarını canlı yayın bitiminden sonra tek parça kesintisiz olarak ahaber.com.tr sayfamız üzerinden yeniden izleyebilirsiniz.

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