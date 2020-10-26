CANLI İZLE: Müge Anlı 26 Ekim Pazartesi

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Müge Anlı ile Tatlı Sert 26 Ekim Pazartesi canlı yayın izle - 26.10.2020

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Giriş: 26.10.2020 10:39
Güncelleme:26.10.2020 10:51
Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında bugün (26 Ekim 2020 Pazartesi) ne oldu? Araştırmacı gazeteci Müge Anlı'nın sunduğu programda kayıplar bulunuyor, yıllardır sır olmuş cinayetler aydınlığa çıkarılıyor. 26 Ekim Pazartesi günü canlı yayınlanan programda; sorular, şüpheler, iddialar, suçlamalar... Planlı bir cinayet, çalışılmış bir tuzak ya da bir başka ihtimal! Bir çocuk annesi Filiz Akyüz’ün şüpheli ölümü! 8 yıldır kayıp anne, babası bildiği baba değil, kimlik bile çıkartamayan kardeş... Gamze Çapadak’ın kayıp annesiyle ilgili sıcak gelişme! Uşak’ta korkunç cinayet! Emekli gurbetçiyi tüfekle vurdular... Borç verilen altınlar, suçlanan akrabalar, sınır kapısından dönen şüpheliler... 75 yaşındaki İbrahim Kaynak’ı kim neden, öldürdü? Gaz sızıntısı patladı feci şekilde can verdi! Cinayet mi, intihar mı? Uzmanlar neden şüpheleniyor? Yıllar önce yaşanan benzer olay... Uzman makine mühendisi canlı yayında! Müge Anlı ile Tatlı Sert’te yaşanan son dakika gelişmeleri ATV canlı yayın izle...

Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında bugün (26 Ekim 2020 Pazartesi) ne oldu? Araştırmacı gazeteci Müge Anlı'nın sunduğu programda kayıplar bulunuyor, yıllardır sır olmuş cinayetler aydınlığa çıkarılıyor.

26 Ekim Pazartesi günü canlı yayınlanan programda; sorular, şüpheler, iddialar, suçlamalar... Planlı bir cinayet, çalışılmış bir tuzak ya da bir başka ihtimal! Bir çocuk annesi Filiz Akyüz'ün şüpheli ölümü! 8 yıldır kayıp anne, babası bildiği baba değil, kimlik bile çıkartamayan kardeş... Gamze Çapadak'ın kayıp annesiyle ilgili sıcak gelişme! Uşak'ta korkunç cinayet! Emekli gurbetçiyi tüfekle vurdular... Borç verilen altınlar, suçlanan akrabalar, sınır kapısından dönen şüpheliler... 75 yaşındaki İbrahim Kaynak'ı kim neden, öldürdü? Gaz sızıntısı patladı feci şekilde can verdi! Cinayet mi, intihar mı? Uzmanlar neden şüpheleniyor? Yıllar önce yaşanan benzer olay... Uzman makine mühendisi canlı yayında! Müge Anlı ile Tatlı Sert'te yaşanan son dakika gelişmeleri ATV canlı yayın izle...

MÜGE ANLI 26 EKİM PAZARTESİ CANLI YAYINI İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

26 Ekim Pazartesi günü Müge Anlı ile Tatlı Sert programında yaşanan son dakika gelişmelerini ve detaylarını canlı yayın bitiminden sonra tek parça kesintisiz olarak ahaber.com.tr sayfamız üzerinden yeniden izleyebilirsiniz.

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