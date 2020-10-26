CANLI İZLE: Müge Anlı 26 Ekim Pazartesi

Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında bugün (26 Ekim 2020 Pazartesi) ne oldu? Araştırmacı gazeteci Müge Anlı'nın sunduğu programda kayıplar bulunuyor, yıllardır sır olmuş cinayetler aydınlığa çıkarılıyor. 26 Ekim Pazartesi günü canlı yayınlanan programda; sorular, şüpheler, iddialar, suçlamalar... Planlı bir cinayet, çalışılmış bir tuzak ya da bir başka ihtimal! Bir çocuk annesi Filiz Akyüz’ün şüpheli ölümü! 8 yıldır kayıp anne, babası bildiği baba değil, kimlik bile çıkartamayan kardeş... Gamze Çapadak’ın kayıp annesiyle ilgili sıcak gelişme! Uşak’ta korkunç cinayet! Emekli gurbetçiyi tüfekle vurdular... Borç verilen altınlar, suçlanan akrabalar, sınır kapısından dönen şüpheliler... 75 yaşındaki İbrahim Kaynak’ı kim neden, öldürdü? Gaz sızıntısı patladı feci şekilde can verdi! Cinayet mi, intihar mı? Uzmanlar neden şüpheleniyor? Yıllar önce yaşanan benzer olay... Uzman makine mühendisi canlı yayında! Müge Anlı ile Tatlı Sert’te yaşanan son dakika gelişmeleri ATV canlı yayın izle...

Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında bugün (26 Ekim 2020 Pazartesi) ne oldu? Araştırmacı gazeteci Müge Anlı'nın sunduğu programda kayıplar bulunuyor, yıllardır sır olmuş cinayetler aydınlığa çıkarılıyor.

26 Ekim Pazartesi günü canlı yayınlanan programda; sorular, şüpheler, iddialar, suçlamalar... Planlı bir cinayet, çalışılmış bir tuzak ya da bir başka ihtimal! Bir çocuk annesi Filiz Akyüz'ün şüpheli ölümü! 8 yıldır kayıp anne, babası bildiği baba değil, kimlik bile çıkartamayan kardeş... Gamze Çapadak'ın kayıp annesiyle ilgili sıcak gelişme! Uşak'ta korkunç cinayet! Emekli gurbetçiyi tüfekle vurdular... Borç verilen altınlar, suçlanan akrabalar, sınır kapısından dönen şüpheliler... 75 yaşındaki İbrahim Kaynak'ı kim neden, öldürdü? Gaz sızıntısı patladı feci şekilde can verdi! Cinayet mi, intihar mı? Uzmanlar neden şüpheleniyor? Yıllar önce yaşanan benzer olay... Uzman makine mühendisi canlı yayında! Müge Anlı ile Tatlı Sert'te yaşanan son dakika gelişmeleri ATV canlı yayın izle...

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