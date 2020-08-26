CANLI İZLE: Müge Anlı 26 Ağustos Çarşamba

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Müge Anlı ile Tatlı Sert 26 Ağustos Çarşamba canlı yayın izle - 26.08.2020

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Giriş: 26.08.2020 10:25
Güncelleme:26.08.2020 10:25
Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında bugün (26 Ağustos 2020 Çarşamba) ne oldu? Araştırmacı gazeteci Müge Anlı'nın sunduğu programda kayıplar bulunuyor, yıllardır sır olmuş cinayetler aydınlığa çıkarılıyor. 26 Ağustos Çarşamba günü canlı yayınlanan programda; tuhaf rüyalar, bir anda değişen dengeler! Yangından önce neler yaşandı? 9 yaşındaki Şiar nasıl öldü? 3 yaşındaki Miraç’a ne oldu? Nasıl kayboldu? Neden kimse görmedi? 27 gündür kayıp olan Miraç’la ilgili gelişmeler! Akılmaz yangında kaybolan 3 kişiye ne oldu? Almanya’dan Sinop’a uzanan intikam iddiası! 8 aydır kayıp bir genç, ardı ardına bulunan kemikler! Betty yeni bir kemik buldu mu? Mehmet Ali Koran’la ilgili gelişmeler ve son dakika gelişmeleri ATV canlı yayın izle...

Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında bugün (26 Ağustos 2020 Çarşamba) ne oldu? Araştırmacı gazeteci Müge Anlı'nın sunduğu programda kayıplar bulunuyor, yıllardır sır olmuş cinayetler aydınlığa çıkarılıyor.

26 Ağustos Çarşamba günü canlı yayınlanan programda; tuhaf rüyalar, bir anda değişen dengeler! Yangından önce neler yaşandı? 9 yaşındaki Şiar nasıl öldü? 3 yaşındaki Miraç'a ne oldu? Nasıl kayboldu? Neden kimse görmedi? 27 gündür kayıp olan Miraç'la ilgili gelişmeler! Akılmaz yangında kaybolan 3 kişiye ne oldu? Almanya'dan Sinop'a uzanan intikam iddiası! 8 aydır kayıp bir genç, ardı ardına bulunan kemikler! Betty yeni bir kemik buldu mu? Mehmet Ali Koran'la ilgili gelişmeler ve son dakika gelişmeleri ATV canlı yayın izle...

MÜGE ANLI 26 AĞUSTOS ÇARŞAMBA CANLI YAYIN

ATV CANLI YAYIN

26 Ağustos Çarşamba günü Müge Anlı ile Tatlı Sert programında yaşanan son dakika gelişmelerini ve detaylarını canlı yayın bitiminden sonra tek parça kesintisiz olarak ahaber.com.tr sayfamız üzerinden yeniden izleyebilirsiniz.

CANLI İZLE: Müge Anlı 26 Ağustos Çarşamba
CANLI İZLE: Müge Anlı 26 Ağustos Çarşamba
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