ATV ekranlarında hafta içi her sabah izleyiciyle buluşan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında bugün (25 Ekim Cuma) neler yaşandı? Gencer Zengin'in dedikodular yüzünden başına bir şey mi geldi? Müge Anlı'nın ortaya çıkardığı fuhuş şebekesi çökertildi! Cinayet sanığı Yunus Kahraman ilk kez konuştu. Araştırmacı gazeteci Müge Anlı'nın sunumuyla ekrana gelen Müge Anlı ile Tatlı Sert programının 25 Ekim Cuma tarihli canlı yayınınında yaşanan son dakika gelişmelerini ve programın tamamını buradan izleyebilirsiniz...

ATV ekranlarında hafta içi her sabah izleyiciyle buluşan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında bugün (25 Ekim Cuma) neler yaşandı?

Gencer Zengin'in dedikodular yüzünden başına bir şey mi geldi? Müge Anlı'nın ortaya çıkardığı fuhuş şebekesi çökertildi! Cinayet sanığı Yunus Kahraman ilk kez konuştu. Araştırmacı gazeteci Müge Anlı'nın sunumuyla ekrana gelen Müge Anlı ile Tatlı Sert programının 25 Ekim Cuma tarihli canlı yayınınında yaşanan son dakika gelişmelerini ve programın tamamını buradan izleyebilirsiniz...