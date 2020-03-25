Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında bugün (25 Mart 2020 Çarşamba) ne oldu? Araştırmacı gazeteci Müge Anlı'nın sunduğu programda kayıplar bulunuyor, yıllardır sır olmuş cinayetler aydınlığa çıkarılıyor. 25 Mart Çarşamba günü canlı yayınlanan programda; küçük Zehra’nın katili kim? 3 yaşında terk ettiği oğlunu aramak için gelen Ayşe Yücel ve oğlu arasında yayın sonrası yaşanan yeni gelişme! Murat Akkuş öldürüldüğü gece kiminle konuştu? İnşaat işçisi Murat’ın katili kim? 4 yaşında kayıp çocuk olarak yurda verildi, gerçeği yıllar sonra öğrendi. 46 yaşındaki Gülay Loura Ok biyolojik ailesine kavuşabilecek mi? İstanbul’da yaşıyordu Kars’taki baba evinde ölü bulundu! Adli Tıp cinayet dedi kızının hiç haberi olmadı! Müge Anlı ile Tatlı Sert’te yaşanan son dakika gelişmeleri ATV canlı yayın izle...

Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında bugün (25 Mart 2020 Çarşamba) ne oldu? Araştırmacı gazeteci Müge Anlı'nın sunduğu programda kayıplar bulunuyor, yıllardır sır olmuş cinayetler aydınlığa çıkarılıyor.

25 Mart Çarşamba günü canlı yayınlanan programda; küçük Zehra'nın katili kim? 3 yaşında terk ettiği oğlunu aramak için gelen Ayşe Yücel ve oğlu arasında yayın sonrası yaşanan yeni gelişme! Murat Akkuş öldürüldüğü gece kiminle konuştu? İnşaat işçisi Murat'ın katili kim? 4 yaşında kayıp çocuk olarak yurda verildi, gerçeği yıllar sonra öğrendi. 46 yaşındaki Gülay Loura Ok biyolojik ailesine kavuşabilecek mi? İstanbul'da yaşıyordu Kars'taki baba evinde ölü bulundu! Adli Tıp cinayet dedi kızının hiç haberi olmadı! Müge Anlı ile Tatlı Sert'te yaşanan son dakika gelişmeleri ATV canlı yayın izle...

25 Mart Çarşamba günü Müge Anlı ile Tatlı Sert programında yaşanan son dakika gelişmelerini ve detaylarını canlı yayın bitiminden sonra tek parça kesintisiz olarak ahaber.com.tr sayfamız üzerinden yeniden izleyebilirsiniz.