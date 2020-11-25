CANLI İZLE: Müge Anlı 25 Kasım Çarşamba

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Müge Anlı ile Tatlı Sert 25 Kasım Çarşamba canlı yayın izle - 25.11.2020

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Giriş: 25.11.2020 10:08
Güncelleme:25.11.2020 10:19
Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında bugün (25 Kasım 2020 Çarşamba) ne oldu? Araştırmacı gazeteci Müge Anlı'nın sunduğu programda kayıplar bulunuyor, yıllardır sır olmuş cinayetler aydınlığa çıkarılıyor. 25 Kasım Çarşamba günü canlı yayınlanan programda; 5 yıldır kayıp bir adam, çelişkili açıklamalar... 14 çocuk babası Kerem Durur’un şüpheli kaybı! Türkiye’nin gündemine oturan aile Palular bir kez daha hakim karşısında! Neler söylediler, ne karar verildi? Palu ailesi davasıyla ilgili gelişmeler! 1.5 ay önce ablasını aradı, bir daha hiçbir haber alınamadı! 33 yaşındaki 2 çocuk annesi ile ilgili sıcak gelişme! Müge Anlı canlı yayınında yaşanan son dakika gelişmeleri ATV canlı yayın izle...

Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında bugün (25 Kasım 2020 Çarşamba) ne oldu? Araştırmacı gazeteci Müge Anlı'nın sunduğu programda kayıplar bulunuyor, yıllardır sır olmuş cinayetler aydınlığa çıkarılıyor.

25 Kasım Çarşamba günü canlı yayınlanan programda; 5 yıldır kayıp bir adam, çelişkili açıklamalar... 14 çocuk babası Kerem Durur'un şüpheli kaybı! Türkiye'nin gündemine oturan aile Palular bir kez daha hakim karşısında! Neler söylediler, ne karar verildi? Palu ailesi davasıyla ilgili gelişmeler! 1.5 ay önce ablasını aradı, bir daha hiçbir haber alınamadı! 33 yaşındaki 2 çocuk annesi ile ilgili sıcak gelişme! Müge Anlı canlı yayınında yaşanan son dakika gelişmeleri ATV canlı yayın izle...

MÜGE ANLI 25 KASIM ÇARŞAMBA CANLI YAYINI İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

25 Kasım Çarşamba günü Müge Anlı ile Tatlı Sert programında yaşanan son dakika gelişmelerini ve detaylarını canlı yayın bitiminden sonra tek parça kesintisiz olarak ahaber.com.tr sayfamız üzerinden yeniden izleyebilirsiniz.

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