Müge Anlı ile Tatlı Sert 25 Haziran Cuma canlı izle

Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında bugün (25 Haziran 2021 Cuma) ne oldu? Araştırmacı gazeteci Müge Anlı'nın sunduğu programda kayıplar bulunuyor, yıllardır sır olmuş cinayetler aydınlığa çıkarılıyor. 25 Haziran Cuma günü canlı yayınlanan programda; anne ve babası öldürülen 3 kardeş! Sürpriz tanıklar... Saklı kalınan suskunluklar... Necla ve Metin Büyükşen'in katili kim? 3 kardeş susmaya yemin ettiler! Öldürüp üçe böldüler! Parçaları kendi bahçelerine gömdüler! Mehmet Muharrem Elbay cinayetinde kim, ne dedi? İlk duruşmadan detaylar! Müge Anlı ile Tatlı Sert’te yaşanan son dakika gelişmeleri ATV canlı yayın izle...

Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında bugün (25 Haziran 2021 Cuma) ne oldu? Araştırmacı gazeteci Müge Anlı'nın sunduğu programda kayıplar bulunuyor, yıllardır sır olmuş cinayetler aydınlığa çıkarılıyor.

25 Haziran Cuma günü canlı yayınlanan programda; anne ve babası öldürülen 3 kardeş! Sürpriz tanıklar... Saklı kalınan suskunluklar... Necla ve Metin Büyükşen'in katili kim? 3 kardeş susmaya yemin ettiler! Öldürüp üçe böldüler! Parçaları kendi bahçelerine gömdüler! Mehmet Muharrem Elbay cinayetinde kim, ne dedi? İlk duruşmadan detaylar! Müge Anlı ile Tatlı Sert'te yaşanan son dakika gelişmeleri ATV canlı yayın izle...

25 Haziran Cuma günü Müge Anlı ile Tatlı Sert programında yaşanan son dakika gelişmelerini ve detaylarını canlı yayın bitiminden sonra tek parça kesintisiz olarak ahaber.com.tr sayfamız üzerinden yeniden izleyebilirsiniz.

MÜGE ANLI İLE TATLI SERT 25 HAZİRAN CUMA CANLI İZLE