Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında bugün (25 Aralık 2019 Çarşamba) ne oldu? Araştırmacı gazeteci Müge Anlı'nın sunduğu programda kayıplar bulunuyor, yıllardır sır olmuş cinayetler aydınlığa çıkarılıyor. 25 Aralık Çarşamba günü canlı yayınlanan programda;İki çocuk annesi kayıp Leyla bulundu mu? Leyla Dikbaşın'ın başına ne geldi? Janet Campell en son 5 yaşında gördüğü annesini bulabildi mi? Zeynep Ergül ile ilgili senet iddiası! İşte 25 Aralık Çarşamba günü Müge Anlı ile Tatlı Sert programında yaşanan son dakika gelişmeleri ve detayları... Müge Anlı programının tekrarını tek parça kesintisiz olarak ahaber.com.tr sayfamız üzerinden yeniden izleyebilirsiniz.

Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında bugün (25 Aralık 2019 Çarşamba) ne oldu? Araştırmacı gazeteci Müge Anlı'nın sunduğu programda kayıplar bulunuyor, yıllardır sır olmuş cinayetler aydınlığa çıkarılıyor.

25 Aralık Çarşamba günü canlı yayınlanan programda;

İki çocuk annesi kayıp Leyla bulundu mu? Leyla Dikbaşın'ın başına ne geldi? Janet Campell en son 5 yaşında gördüğü annesini bulabildi mi? Zeynep Ergül ile ilgili senet iddiası! İşte 25 Aralık Çarşamba günü Müge Anlı ile Tatlı Sert programında yaşanan son dakika gelişmeleri ve detayları...

Müge Anlı programının tekrarını tek parça kesintisiz olarak ahaber.com.tr sayfamız üzerinden yeniden izleyebilirsiniz.