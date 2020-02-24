Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında bugün (24 Şubat 2020 Pazartesi) ne oldu? Araştırmacı gazeteci Müge Anlı'nın sunduğu programda kayıplar bulunuyor, yıllardır sır olmuş cinayetler aydınlığa çıkarılıyor. 24 Şubat Pazartesi günü canlı yayınlanan programda; 29 Kasım 2018’de Fethiye’den İzmir’e gideceğini söyleyen ve bir daha haber alınamayan Burhan Aykurt’la ilgili sıcak gelişme! Manisalı çiftçi Sezai Harman’ın ölümünde küçük kızı Eda’dan kan donduran itiraf! 64 Sezai Harman nasıl öldü? Müge Anlı canlı yayınında yaşanan son dakika gelişmeleri ATV canlı yayın izle...

Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında bugün (24 Şubat 2020 Pazartesi) ne oldu? Araştırmacı gazeteci Müge Anlı'nın sunduğu programda kayıplar bulunuyor, yıllardır sır olmuş cinayetler aydınlığa çıkarılıyor.

24 Şubat Pazartesi günü canlı yayınlanan programda; 29 Kasım 2018'de Fethiye'den İzmir'e gideceğini söyleyen ve bir daha haber alınamayan Burhan Aykurt'la ilgili sıcak gelişme! Manisalı çiftçi Sezai Harman'ın ölümünde küçük kızı Eda'dan kan donduran itiraf! 64 yaşındaki Sezai Harman nasıl öldü? Müge Anlı canlı yayınında yaşanan son dakika gelişmeleri ATV canlı yayın izle...

24 Şubat Pazartesi günü Müge Anlı ile Tatlı Sert programında yaşanan son dakika gelişmelerini ve detaylarını canlı yayın bitiminden sonra tek parça kesintisiz olarak ahaber.com.tr sayfamız üzerinden yeniden izleyebilirsiniz.