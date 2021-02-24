CANLI İZLE: Müge Anlı 24 Şubat Çarşamba

Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında bugün (24 Şubat 2021 Çarşamba) ne oldu? Araştırmacı gazeteci Müge Anlı'nın sunduğu programda kayıplar bulunuyor, yıllardır sır olmuş cinayetler aydınlığa çıkarılıyor. 24 Şubat Çarşamba günü canlı yayınlanan programda; Güldane Biçer’in şüpheli kaybı! 9 yıl önce kaybolan 42 yaşındaki Selda Grossle ve 43 yaşındaki Tunç Boztepe’yi arama çalışmaları! Bir türlü bulunamayan araç ve baraj gölündeki izler! Sevgilisiyle birlikte kaybolan oğullarından yıllardır haber bekleyen anne baba canlı yayında! 4 aydır haber alınamayan 20 yaşındaki Mervenur Polat’la ilgili gelişmeler! Güldane Biçer’i gördüğünü iddia etti, karakola ifade verdi! Hedef mi saptırdı? Gerçeği mi gizledi? Güldane Biçer’in kaybıyla ilgili sıcak gelişme ve yaşanan son dakika gelişmeleri ATV canlı yayın izle...

Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında bugün (24 Şubat 2021 Çarşamba) ne oldu? Araştırmacı gazeteci Müge Anlı'nın sunduğu programda kayıplar bulunuyor, yıllardır sır olmuş cinayetler aydınlığa çıkarılıyor.

24 Şubat Çarşamba günü canlı yayınlanan programda; Güldane Biçer'in şüpheli kaybı! 9 yıl önce kaybolan 42 yaşındaki Selda Grossle ve 43 yaşındaki Tunç Boztepe'yi arama çalışmaları! Bir türlü bulunamayan araç ve baraj gölündeki izler! Sevgilisiyle birlikte kaybolan oğullarından yıllardır haber bekleyen anne baba canlı yayında! 4 aydır haber alınamayan 20 yaşındaki Mervenur Polat'la ilgili gelişmeler! Güldane Biçer'i gördüğünü iddia etti, karakola ifade verdi! Hedef mi saptırdı? Gerçeği mi gizledi? Güldane Biçer'in kaybıyla ilgili sıcak gelişme ve yaşanan son dakika gelişmeleri ATV canlı yayın izle...

CANLI YAYINI İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

24 Şubat Çarşamba günü Müge Anlı ile Tatlı Sert programında yaşanan son dakika gelişmelerini ve detaylarını canlı yayın bitiminden sonra tek parça kesintisiz olarak ahaber.com.tr sayfamız üzerinden yeniden izleyebilirsiniz.