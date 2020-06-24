CANLI İZLE: Müge Anlı 24 Haziran Çarşamba

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Müge Anlı ile Tatlı Sert 24 Haziran Çarşamba canlı yayın izle |Video - 24.06.2020

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Giriş: 24.06.2020 10:14
Güncelleme:24.06.2020 10:26
Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında bugün (24 Haziran 2020 Çarşamba) ne oldu? Araştırmacı gazeteci Müge Anlı'nın sunduğu programda kayıplar bulunuyor, yıllardır sır olmuş cinayetler aydınlığa çıkarılıyor. 24 Haziran Çarşamba günü canlı yayınlanan programda; 61 yaşındaki Hatice Özkaçak 11 yıl önce Kars’ın Başçiftlik köyündeki evinde boğularak öldürülmüştü. Yıllar sonra annesinin cinayete kurban gittiğini öğrenen Ayşegül Özkaçak’ın hedefinde arazi anlaşmazlığı yaşadıkları amca oğlu Kenan Özkaçak vardı! Annesini cinayetini araştıran Ayşegül Hanım, kuzeni Taner Özkaçak’ı işaret etti. Başçiftlik köyünden yayına bağlanan bir izleyici Kenan Özkaçak’la ilgili çok çarpıcı bir iddiada bulundu. Tanıkların peş peşe anlattıklarının ardından yaşanan son dakika gelişmeleri ATV canlı yayın izle...

Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında bugün (24 Haziran 2020 Çarşamba) ne oldu? Araştırmacı gazeteci Müge Anlı'nın sunduğu programda kayıplar bulunuyor, yıllardır sır olmuş cinayetler aydınlığa çıkarılıyor.

24 Haziran Çarşamba günü canlı yayınlanan programda; 61 yaşındaki Hatice Özkaçak 11 yıl önce Kars'ın Başçiftlik köyündeki evinde boğularak öldürülmüştü. Yıllar sonra annesinin cinayete kurban gittiğini öğrenen Ayşegül Özkaçak'ın hedefinde arazi anlaşmazlığı yaşadıkları amca oğlu Kenan Özkaçak vardı! Annesini cinayetini araştıran Ayşegül Hanım, kuzeni Taner Özkaçak'ı işaret etti. Başçiftlik köyünden yayına bağlanan bir izleyici Kenan Özkaçak'la ilgili çok çarpıcı bir iddiada bulundu. Tanıkların peş peşe anlattıklarının ardından Hatice Özkaçak cinayetinde yaşanan son dakika gelişmeleri ATV canlı yayın izle...

MÜGE ANLI 24 HAZİRAN ÇARŞAMBA CANLI YAYIN

ATV CANLI YAYIN

24 Haziran Çarşamba günü Müge Anlı ile Tatlı Sert programında yaşanan son dakika gelişmelerini ve detaylarını canlı yayın bitiminden sonra tek parça kesintisiz olarak ahaber.com.tr sayfamız üzerinden yeniden izleyebilirsiniz.

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