Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında bugün (24 Eylül 2020 Perşembe) ne oldu? Araştırmacı gazeteci Müge Anlı'nın sunduğu programda kayıplar bulunuyor, yıllardır sır olmuş cinayetler aydınlığa çıkarılıyor. 24 Eylül Perşembe günü canlı yayınlanan programda; Türkiye’nin ağladığı genç bir kız, şüphelerin odağındaki erkek arkadaş, peş peşe gelen soru işaretleri... Aleyna’nın ağabeyi neler söyledi? Ümitcan’ın annesinin şüpheli ölümü için savcılık ne açıklama yaptı? Öldürülüp ormana atıldı, cinayet şüphelisi kayıplara karıştı! Veli Ünder nerede? Kaçıyor mu yoksa başına bir şey mi geldi! Arsa bakmaya gitti, acı haberi geldi! Kim neden öldürdü? 5 çocuk babası Osman Gül’le ilgili sıcak gelişme! Annesinden para aldı, ortadan kayboldu! Gizemli arkadaşı kimdi? 21 yaşındaki Uğur Kundakçıoğlu nerede? 64 yaşında bir adam, şüpheye düşüren telefon sinyali... İbrahim Öngül’ün esrarengiz kaybı ve Müge Anlı ile Tatlı Sert canlı yayınında yaşanan son dakika gelişmeleri ATV canlı yayın izle...

Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında bugün (24 Eylül 2020 Perşembe) ne oldu? Araştırmacı gazeteci Müge Anlı'nın sunduğu programda kayıplar bulunuyor, yıllardır sır olmuş cinayetler aydınlığa çıkarılıyor.

24 Eylül Perşembe günü canlı yayınlanan programda; Türkiye'nin ağladığı genç bir kız, şüphelerin odağındaki erkek arkadaş, peş peşe gelen soru işaretleri... Aleyna'nın ağabeyi neler söyledi? Ümitcan'ın annesinin şüpheli ölümü için savcılık ne açıklama yaptı? Öldürülüp ormana atıldı, cinayet şüphelisi kayıplara karıştı! Veli Ünder nerede? Kaçıyor mu yoksa başına bir şey mi geldi! Arsa bakmaya gitti, acı haberi geldi! Kim neden öldürdü? 5 çocuk babası Osman Gül'le ilgili sıcak gelişme! Annesinden para aldı, ortadan kayboldu! Gizemli arkadaşı kimdi? 21 yaşındaki Uğur Kundakçıoğlu nerede? 64 yaşında bir adam, şüpheye düşüren telefon sinyali... İbrahim Öngül'ün esrarengiz kaybı ve Müge Anlı ile Tatlı Sert canlı yayınında yaşanan son dakika gelişmeleri ATV canlı yayın izle...

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