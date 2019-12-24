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24.12.2019

Müge Anlı ile Tatlı Sert 24 Aralık Salı kesintisiz tek parça full izle - 24.12.2019

Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında bugün (24 Aralık 2019 Salı) ne oldu? Araştırmacı gazeteci Müge Anlı'nın sunduğu programda kayıplar bulunuyor, yıllardır sır olmuş cinayetler aydınlığa çıkarılıyor. 24 Aralık Salı günü canlı yayınlanan programda; Zeynep Ergül'ün suçladığı kardeşi Leyla Deniz çarpıcı açıklamalarda bulundu. Güvenlik güçleri 'azmettiricilikle'' suçlanan Leyla Deniz'in evini aradı. Özge ve kardeşlerinin 23 yıl sonra ilk kez aile yemeğinde buluştu. İşte 24 Aralık Salı günü Müge Anlı ile Tatlı Sert programında yaşanan son dakika gelişmeleri ve detayları... Müge Anlı programının tekrarını tek parça kesintisiz olarak ahaber.com.tr sayfamız üzerinden yeniden izleyebilirsiniz.

Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında bugün (24 Aralık 2019 Salı) ne oldu? Araştırmacı gazeteci Müge Anlı'nın sunduğu programda kayıplar bulunuyor, yıllardır sır olmuş cinayetler aydınlığa çıkarılıyor.

24 Aralık Salı günü canlı yayınlanan programda; Zeynep Ergül'ün suçladığı kardeşi Leyla Deniz çarpıcı açıklamalarda bulundu. Güvenlik güçleri 'azmettiricilikle'' suçlanan Leyla Deniz'in evini aradı. Özge ve kardeşlerinin 23 yıl sonra ilk kez aile yemeğinde buluştu. İşte 24 Aralık Salı günü Müge Anlı ile Tatlı Sert programında yaşanan son dakika gelişmeleri ve detayları...

Müge Anlı programının tekrarını tek parça kesintisiz olarak ahaber.com.tr sayfamız üzerinden yeniden izleyebilirsiniz.

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