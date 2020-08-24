Müge Anlı 24 Ağustos Pazartesi tek parça izle

Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında bugün (24 Ağustos 2020 Pazartesi) ne oldu? Araştırmacı gazeteci Müge Anlı'nın sunduğu programda kayıplar bulunuyor, yıllardır sır olmuş cinayetler aydınlığa çıkarılıyor. Yeni stüdyosunda yeni sezona başlayan Müge Anlı ile Tatlı Sert’in 24 Ağustos Pazartesi günü canlı yayınlanan canlı yayınında; Sinop’taki akılalmaz yangında kaybolan üç kişiye ne oldu? Kurban Bayramı’nda kayboldu, hiçbir yerde bulunamadı! 3 yaşındaki Miraç’a ne oldu? 8 aydır kayıp bir genç, bir annenin feryadı! Mehmet Ali Koran’la ilgi gelişmeler! 9 yaşındaki Şiar yangından önce mi öldü? Şiar ölümündeki soru işaretleri ve yaşanan son dakika gelişmeleri ATV canlı yayın izle...

Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında bugün (24 Ağustos 2020 Pazartesi) ne oldu? Araştırmacı gazeteci Müge Anlı'nın sunduğu programda kayıplar bulunuyor, yıllardır sır olmuş cinayetler aydınlığa çıkarılıyor.

Yeni stüdyosunda yeni sezona başlayan Müge Anlı ile Tatlı Sert'in 24 Ağustos Pazartesi günü canlı yayınlanan canlı yayınında; Sinop'taki akılalmaz yangında kaybolan üç kişiye ne oldu? Kurban Bayramı'nda kayboldu, hiçbir yerde bulunamadı! 3 yaşındaki Miraç'a ne oldu? 8 aydır kayıp bir genç, bir annenin feryadı! Mehmet Ali Koran'la ilgi gelişmeler! 9 yaşındaki Şiar yangından önce mi öldü? Şiar ölümündeki soru işaretleri ve yaşanan son dakika gelişmeleri ATV canlı yayın izle...

24 Ağustos Pazartesi günü Müge Anlı ile Tatlı Sert programında yaşanan son dakika gelişmelerini ve detaylarını canlı yayın bitiminden sonra tek parça kesintisiz olarak ahaber.com.tr sayfamız üzerinden yeniden izleyebilirsiniz.