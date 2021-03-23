CANLI İZLE: Müge Anlı 23 Mart Salı

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Müge Anlı ile Tatlı Sert 23 Mart Salı canlı yayın izle - 23.03.2021

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Giriş: 23.03.2021 10:21
Güncelleme:23.03.2021 10:28
Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında bugün (23 Mart 2021 Salı) ne oldu? Araştırmacı gazeteci Müge Anlı'nın sunduğu programda kayıplar bulunuyor, yıllardır sır olmuş cinayetler aydınlığa çıkarılıyor. 23 Mart Salı günü canlı yayınlanan programda; Şahap Örcün’ün soru işaretleriyle dolu kaybı! İş görüşmesi yapacaktı, doğum gününde kayıplara karıştı! 2 çocuk babası Ferhan Tetik nerede? 17 yaşındaki Umut Kemal Akçay nerede? İddiaların odağındaki Ferhan Tetik’in eşi Hülya Tetik canlı yayında! Müge Anlı ile Tatlı Sert’te yaşanan son dakika gelişmeleri ATV canlı yayın izle...

Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında bugün (23 Mart 2021 Salı) ne oldu? Araştırmacı gazeteci Müge Anlı'nın sunduğu programda kayıplar bulunuyor, yıllardır sır olmuş cinayetler aydınlığa çıkarılıyor.

23 Mart Salı günü canlı yayınlanan programda; Şahap Örcün'ün soru işaretleriyle dolu kaybı! İş görüşmesi yapacaktı, doğum gününde kayıplara karıştı! 2 çocuk babası Ferhan Tetik nerede? 17 yaşındaki Umut Kemal Akçay nerede? İddiaların odağındaki Ferhan Tetik'in eşi Hülya Tetik canlı yayında! Müge Anlı ile Tatlı Sert'te yaşanan son dakika gelişmeleri ATV canlı yayın izle...

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23 Mart Salı günü Müge Anlı ile Tatlı Sert programında yaşanan son dakika gelişmelerini ve detaylarını canlı yayın bitiminden sonra tek parça kesintisiz olarak ahaber.com.tr sayfamız üzerinden yeniden izleyebilirsiniz.

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