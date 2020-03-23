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Müge Anlı ile Tatlı Sert 23 Mart Pazartesi canlı yayın izle |Video - 23.03.2020
Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında bugün (23 Mart 2020 Pazartesi) ne oldu? Araştırmacı gazeteci Müge Anlı'nın sunduğu programda kayıplar bulunuyor, yıllardır sır olmuş cinayetler aydınlığa çıkarılıyor.
23 Mart Pazartesi günü canlı yayınlanan programda; küçük Zehra'nın katili kim? Zehra'nın annesinden sert suçlamalar! 13 yıl önce şüpheli şekilde kayboldu hiçbir yerde izine rastlanmadı! 1 çocuk annesi Gülcay Ekinci'ye ne oldu? İnşaat işçisi Murat Akkuş'un katili kim? Müge Anlı ile Tatlı Sert programında yaşanan son dakika gelişmeleri ATV canlı yayın izle...
MÜGE ANLI 23 MART PAZARTESİ CANLI YAYIN
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