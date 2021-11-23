23 Kasım 2021, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Müge Anlı ile Tatlı Sert Videoları Müge Anlı ile Tatlı Sert 23 Kasım Salı canlı yayın izle

Müge Anlı ile Tatlı Sert 23 Kasım Salı canlı yayın izle

Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 23.11.2021 10:11
Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında bugün (23 Kasım 2021 Salı) ne oldu? Araştırmacı gazeteci Müge Anlı'nın sunduğu programda kayıplar bulunuyor, yıllardır sır olmuş cinayetler aydınlığa çıkarılıyor. 23 Kasım Salı günü canlı yayınlanan programda; bağ evindeki kanlı gece! Eğlenmek için gitti, pusuya düşürüldü! O gece ne oldu? Şüpheli isimler, çelişkili sözler! Hüseyin Yüksel’i kim öldürdü? 42 yaşındaki kayıp güvenlik görevlisi bir sabah evden çıktı, ailesi bir daha haber alamadı! Adem Ocaklı’yla ilgili sıcak gelişmeler! 25 yıllık eşinden ayrıldı, sosyal medya aşkıyla evleneceğini sandı! Safiye Hanım’ın evlilik vaadiyle dolandırılma hikayesi ve Müge Anlı ile Tatlı Sert’te yaşanan son dakika gelişmeleri ATV canlı yayın izle...

Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında bugün (23 Kasım 2021 Salı) ne oldu? Araştırmacı gazeteci Müge Anlı'nın sunduğu programda kayıplar bulunuyor, yıllardır sır olmuş cinayetler aydınlığa çıkarılıyor.

23 Kasım Salı günü canlı yayınlanan programda; bağ evindeki kanlı gece! Eğlenmek için gitti, pusuya düşürüldü! O gece ne oldu? Şüpheli isimler, çelişkili sözler! Hüseyin Yüksel'i kim öldürdü? 42 yaşındaki kayıp güvenlik görevlisi bir sabah evden çıktı, ailesi bir daha haber alamadı! Adem Ocaklı'yla ilgili sıcak gelişmeler! 25 yıllık eşinden ayrıldı, sosyal medya aşkıyla evleneceğini sandı! Safiye Hanım'ın evlilik vaadiyle dolandırılma hikayesi ve Müge Anlı ile Tatlı Sert'te yaşanan son dakika gelişmeleri ATV canlı yayın izle...

CANLI YAYINI İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

23 Kasım Salı günü Müge Anlı ile Tatlı Sert programında yaşanan son dakika gelişmelerini ve detaylarını canlı yayın bitiminden sonra tek parça kesintisiz olarak ahaber.com.tr sayfamız üzerinden yeniden izleyebilirsiniz.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
CANLI İZLE: Müge Anlı 23 Kasım Salı
CANLI İZLE: Müge Anlı 23 Kasım Salı
Müslüme’yi bulan çoban ilk kez konuştu: “Kıyafetleri üzerinde değildi”
Müslüme’yi bulan çoban ilk kez konuştu: “Kıyafetleri üzerinde değildi”
Müge Anlı 22 Kasım Pazartesi tek parça izle
Müge Anlı 22 Kasım Pazartesi tek parça izle
Cinayet 3 günde çözüldü! Katil kıskıvrak yakalandı
Cinayet 3 günde çözüldü! Katil kıskıvrak yakalandı
Müge Anlı 19 Kasım Cuma tek parça izle
Müge Anlı 19 Kasım Cuma tek parça izle
Müge Anlı’da aranan Müslüme ile ilgili korkutan iddia!
Müge Anlı'da aranan Müslüme ile ilgili korkutan iddia!
Müge Anlı 18 Kasım Perşembe tek parça izle
Müge Anlı 18 Kasım Perşembe tek parça izle
Müge Anlı 17 Kasım Çarşamba tek parça izle
Müge Anlı 17 Kasım Çarşamba tek parça izle
Müslüme’nin kaybında korkutan şüphe! Gözler aileye çevrildi
Müslüme’nin kaybında korkutan şüphe! Gözler aileye çevrildi
Müge Anlı 16 Kasım Salı tek parça izle
Müge Anlı 16 Kasım Salı tek parça izle
Neslihan Batur’un katili tutuklanarak cezaevine gönderildi
Neslihan Batur'un katili tutuklanarak cezaevine gönderildi
Müge Anlı 15 Kasım Pazartesi tek parça izle
Müge Anlı 15 Kasım Pazartesi tek parça izle
Daha Fazla Video Göster