Müge Anlı ile Tatlı Sert 23 Kasım Salı canlı yayın izle

Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında bugün (23 Kasım 2021 Salı) ne oldu? Araştırmacı gazeteci Müge Anlı'nın sunduğu programda kayıplar bulunuyor, yıllardır sır olmuş cinayetler aydınlığa çıkarılıyor. 23 Kasım Salı günü canlı yayınlanan programda; bağ evindeki kanlı gece! Eğlenmek için gitti, pusuya düşürüldü! O gece ne oldu? Şüpheli isimler, çelişkili sözler! Hüseyin Yüksel’i kim öldürdü? 42 yaşındaki kayıp güvenlik görevlisi bir sabah evden çıktı, ailesi bir daha haber alamadı! Adem Ocaklı’yla ilgili sıcak gelişmeler! 25 yıllık eşinden ayrıldı, sosyal medya aşkıyla evleneceğini sandı! Safiye Hanım’ın evlilik vaadiyle dolandırılma hikayesi ve Müge Anlı ile Tatlı Sert’te yaşanan son dakika gelişmeleri ATV canlı yayın izle...

Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında bugün (23 Kasım 2021 Salı) ne oldu? Araştırmacı gazeteci Müge Anlı'nın sunduğu programda kayıplar bulunuyor, yıllardır sır olmuş cinayetler aydınlığa çıkarılıyor.

23 Kasım Salı günü canlı yayınlanan programda; bağ evindeki kanlı gece! Eğlenmek için gitti, pusuya düşürüldü! O gece ne oldu? Şüpheli isimler, çelişkili sözler! Hüseyin Yüksel'i kim öldürdü? 42 yaşındaki kayıp güvenlik görevlisi bir sabah evden çıktı, ailesi bir daha haber alamadı! Adem Ocaklı'yla ilgili sıcak gelişmeler! 25 yıllık eşinden ayrıldı, sosyal medya aşkıyla evleneceğini sandı! Safiye Hanım'ın evlilik vaadiyle dolandırılma hikayesi ve Müge Anlı ile Tatlı Sert'te yaşanan son dakika gelişmeleri ATV canlı yayın izle...

23 Kasım Salı günü Müge Anlı ile Tatlı Sert programında yaşanan son dakika gelişmelerini ve detaylarını canlı yayın bitiminden sonra tek parça kesintisiz olarak ahaber.com.tr sayfamız üzerinden yeniden izleyebilirsiniz.