Müge Anlı ile Tatlı Sert 23 Eylül Perşembe canlı yayın izle

Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında bugün (23 Eylül 2021 Perşembe) ne oldu? Araştırmacı gazeteci Müge Anlı'nın sunduğu programda kayıplar bulunuyor, yıllardır sır olmuş cinayetler aydınlığa çıkarılıyor. 13 Şubat Perşembe günü canlı yayınlanan programda; 80 ve 83 yaşında iki kardeş, evin iki bakıcısı, aşk iddiası! Hüseyin ve Mehmet Şen’i kim öldürdü? Gece yarısı işlenen cinayet, öldürülen karı koca, define tartışması, çarpıcı iddialar... Şenay ve Hasan Hüseyin Özkan’ı kim öldürdü? Emel Cengiz neler söyledi? Merak edilenlere ne cevap verdi? Hüseyin Şen’in yakın dostu canlı yayında! ‘Ev tutup geleceğim’ dedi, eşinin yeğeniyle kayıplara karıştı! Gün gün eridiğini söyleyen bir koca, inanılmaz iddialar, çaresizlik ve gözyaşı... Kandırıldı mı yoksa kaçtı mı? 3 çocuk annesi Hatice Kaygısız nerede? Müge Anlı ile Tatlı Sert’te yaşanan son dakika gelişmeleri ATV canlı yayın izle...

Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında bugün (23 Eylül 2021 Perşembe) ne oldu? Araştırmacı gazeteci Müge Anlı'nın sunduğu programda kayıplar bulunuyor, yıllardır sır olmuş cinayetler aydınlığa çıkarılıyor.

13 Şubat Perşembe günü canlı yayınlanan programda; 80 ve 83 yaşında iki kardeş, evin iki bakıcısı, aşk iddiası! Hüseyin ve Mehmet Şen'i kim öldürdü? Gece yarısı işlenen cinayet, öldürülen karı koca, define tartışması, çarpıcı iddialar... Şenay ve Hasan Hüseyin Özkan'ı kim öldürdü? Emel Cengiz neler söyledi? Merak edilenlere ne cevap verdi? Hüseyin Şen'in yakın dostu canlı yayında! 'Ev tutup geleceğim' dedi, eşinin yeğeniyle kayıplara karıştı! Gün gün eridiğini söyleyen bir koca, inanılmaz iddialar, çaresizlik ve gözyaşı... Kandırıldı mı yoksa kaçtı mı? 3 çocuk annesi Hatice Kaygısız nerede? Müge Anlı ile Tatlı Sert'te yaşanan son dakika gelişmeleri ATV canlı yayın izle...

23 Eylül Perşembe günü Müge Anlı ile Tatlı Sert programında yaşanan son dakika gelişmelerini ve detaylarını canlı yayın bitiminden sonra tek parça kesintisiz olarak ahaber.com.tr sayfamız üzerinden yeniden izleyebilirsiniz.