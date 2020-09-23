CANLI İZLE: Müge Anlı 23 Eylül Çarşamba

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Müge Anlı ile Tatlı Sert 23 Eylül Çarşamba canlı yayın izle - 23.09.2020

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Giriş: 23.09.2020 10:14
Güncelleme:23.09.2020 10:26
Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında bugün (23 Eylül 2020 Çarşamba) ne oldu? Araştırmacı gazeteci Müge Anlı'nın sunduğu programda kayıplar bulunuyor, yıllardır sır olmuş cinayetler aydınlığa çıkarılıyor. 23 Eylül Çarşamba günü canlı yayınlanan programda; Aleyna’nın şüpheli ölümü, sürekli şiddet iddiaları, davanın seyrini değiştirecek belgeler... Aleyna Çakır’ın şüpheli ölüm dosyasında yer almayan detaylar neler? Avukat Umur Yıldırım’dan çarpıcı açıklamalar! Öldürülüp ormana atıldı, şüpheli sevgili kayıp... Ağır suçlamalar, korkunç iddialar! Duygu Çelikten cinayetiyle ilgili gelişmeler! Bisikletiyle evden çıkan 21 yaşındaki Uğur Kundakçıoğlu’nun soru işaretleriyle dolu kaybı ve Müge Anlı ile Tatlı Sert canlı yayınında yaşanan son dakika gelişmeleri ATV canlı yayın izle...

Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında bugün (23 Eylül 2020 Çarşamba) ne oldu? Araştırmacı gazeteci Müge Anlı'nın sunduğu programda kayıplar bulunuyor, yıllardır sır olmuş cinayetler aydınlığa çıkarılıyor.

23 Eylül Çarşamba günü canlı yayınlanan programda; Aleyna'nın şüpheli ölümü, sürekli şiddet iddiaları, davanın seyrini değiştirecek belgeler... Aleyna Çakır'ın şüpheli ölüm dosyasında yer almayan detaylar neler? Avukat Umur Yıldırım'dan çarpıcı açıklamalar! Öldürülüp ormana atıldı, şüpheli sevgili kayıp... Ağır suçlamalar, korkunç iddialar! Duygu Çelikten cinayetiyle ilgili gelişmeler! Bisikletiyle evden çıkan 21 yaşındaki Uğur Kundakçıoğlu'nun soru işaretleriyle dolu kaybı ve Müge Anlı ile Tatlı Sert canlı yayınında yaşanan son dakika gelişmeleri ATV canlı yayın izle...

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23 Eylül Çarşamba günü Müge Anlı ile Tatlı Sert programında yaşanan son dakika gelişmelerini ve detaylarını canlı yayın bitiminden sonra tek parça kesintisiz olarak ahaber.com.tr sayfamız üzerinden yeniden izleyebilirsiniz.

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