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Müge Anlı ile Tatlı Sert 22 Mart Çarşamba canlı yayın izle

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Giriş: 22.03.2023 10:41
Güncelleme:22.03.2023 10:42
Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında bugün (22 Mart Çarşamba) ne oldu? Araştırmacı gazeteci Müge Anlı'nın sunduğu programda kayıplar bulunuyor, yıllardır sır olmuş cinayetler aydınlığa çıkarılıyor. 22 Mart Çarşamba günü canlı yayınlanan programda; Genç bir kız, kaçırılma iddiası, nişan savunması Ziynet Demir Koparan’ın kaybı! 78 yaşındaki kadının kaybında cinayet şüphesi, evlilik için kaçırıldı iddiaları, korkutan komşu, sessizliğe gömülen çocukluk aşkı, takıntılı gönül bağı mı? Neden aradı, ne konuştular? Döndü Boztepe’nin kaybıyla ilgili sıcak gelişmeler. Gelinliğini giydi damatla oynadı, düğün yapıldı nikah kıyılmadı, iddialar, 13 ay sonra bozulan sessizlik, 22 yaşındaki Eda Yılmaz ailesine dönecek mi? Müge Anlı’da yaşanan son dakika gelişmeleri ATV canlı yayın izle...

Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında bugün (22 Mart Çarşamba) ne oldu? Araştırmacı gazeteci Müge Anlı'nın sunduğu programda kayıplar bulunuyor, yıllardır sır olmuş cinayetler aydınlığa çıkarılıyor.

22 Mart Çarşamba günü canlı yayınlanan programda;

Genç bir kız, kaçırılma iddiası, nişan savunması Ziynet Demir Koparan'ın kaybı! 78 yaşındaki kadının kaybında cinayet şüphesi, evlilik için kaçırıldı iddiaları, korkutan komşu, sessizliğe gömülen çocukluk aşkı, takıntılı gönül bağı mı? Neden aradı, ne konuştular? Döndü Boztepe'nin kaybıyla ilgili sıcak gelişmeler. Gelinliğini giydi damatla oynadı, düğün yapıldı nikah kıyılmadı, iddialar, 13 ay sonra bozulan sessizlik, 22 yaşındaki Eda Yılmaz ailesine dönecek mi? Müge Anlı'da yaşanan son dakika gelişmeleri ATV canlı yayın izle...

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22 Mart Çarşamba günü Müge Anlı ile Tatlı Sert programında yaşanan son dakika gelişmelerini ve detaylarını canlı yayın bitiminden sonra tek parça kesintisiz olarak ahaber.com.tr sayfamız üzerinden yeniden izleyebilirsiniz.

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