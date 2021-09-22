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Müge Anlı ile Tatlı Sert 22 Eylül Çarşamba canlı yayın izle

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Giriş: 22.09.2021 10:26
Güncelleme:22.09.2021 10:26
Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında bugün (22 Eylül 2021 Çarşamba) ne oldu? Araştırmacı gazeteci Müge Anlı'nın sunduğu programda kayıplar bulunuyor, yıllardır sır olmuş cinayetler aydınlığa çıkarılıyor. 22 Eylül Çarşamba günü canlı yayınlanan programda; 2 yaşlı kardeş, iki ayrı bakıcı! Evlenmek mi istedi, aşk mı yaşadı? Kıskançlık kavgası mı? Hatay’daki Şen kardeşler cinayeti! Kendi ölüm ilanını yayınladı, ardından kayıplara karıştı! 50 yaşında sitemkar bir kadın, gelen güzel haber... Yakınlarının 25 gündür aradığı Türkan Günday canlı yayında! Gece yarısı işlenen cinayet, öldürülen karı koca, define tartışması, çarpıcı iddialar... Şenay ve Hasan Hüseyin Özkan’ı kim öldürdü? Müge Anlı ile Tatlı Sert’te yaşanan son dakika gelişmeleri ATV canlı yayın izle...

Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında bugün (22 Eylül 2021 Çarşamba) ne oldu? Araştırmacı gazeteci Müge Anlı'nın sunduğu programda kayıplar bulunuyor, yıllardır sır olmuş cinayetler aydınlığa çıkarılıyor.

22 Eylül Çarşamba günü canlı yayınlanan programda; 2 yaşlı kardeş, iki ayrı bakıcı! Evlenmek mi istedi, aşk mı yaşadı? Kıskançlık kavgası mı? Hatay'daki Şen kardeşler cinayeti! Kendi ölüm ilanını yayınladı, ardından kayıplara karıştı! 50 yaşında sitemkar bir kadın, gelen güzel haber... Yakınlarının 25 gündür aradığı Türkan Günday canlı yayında! Gece yarısı işlenen cinayet, öldürülen karı koca, define tartışması, çarpıcı iddialar... Şenay ve Hasan Hüseyin Özkan'ı kim öldürdü? Müge Anlı ile Tatlı Sert'te yaşanan son dakika gelişmeleri ATV canlı yayın izle...

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22 Eylül Çarşamba günü Müge Anlı ile Tatlı Sert programında yaşanan son dakika gelişmelerini ve detaylarını canlı yayın bitiminden sonra tek parça kesintisiz olarak ahaber.com.tr sayfamız üzerinden yeniden izleyebilirsiniz.

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