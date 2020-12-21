Müge Anlı 21 Aralık Pazartesi canlı izle

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Müge Anlı ile Tatlı Sert 21 Aralık Pazartesi tek parça canlı izle - 21.12.2020

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Giriş: 21.12.2020 10:19
Güncelleme:21.12.2020 10:28
Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında bugün (21 Aralık 2020 Pazartesi) ne oldu? Araştırmacı gazeteci Müge Anlı'nın sunduğu programda kayıplar bulunuyor, yıllardır sır olmuş cinayetler aydınlığa çıkarılıyor. 21 Aralık Pazartesi günü canlı yayınlanan programda yaşanan son dakika gelişmeleri ATV canlı yayın izle...

Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında bugün (21 Aralık 2020 Pazartesi) ne oldu? Araştırmacı gazeteci Müge Anlı'nın sunduğu programda kayıplar bulunuyor, yıllardır sır olmuş cinayetler aydınlığa çıkarılıyor.

21 Aralık Pazartesi Müge Anlı'da bugün, 3 çocuk babası Mustafa Özbay, bir gece kayboldu! Şüpheli yerler... Dehşete düşüren ipuçları, kan donduran ayrıntılar, gözaltılar, sorgular, ifadeler. Mustafa Özbay'ın kaybındaki sıcak gelişmeler. Kayıp bir adam birlikte yaşadığı sevgili aynı evdeki dünür ve eski eş. Hamdi Kılıç'ın kaybıyla ilgili flaş gelişmeler...

21 Aralık Pazartesi günü Müge Anlı ile Tatlı Sert programında yaşanan son dakika gelişmelerini ve detaylarını canlı yayın bitiminden sonra tek parça kesintisiz olarak ahaber.com.tr sayfamız üzerinden yeniden izleyebilirsiniz.

MÜGE ANLI 21 ARALIK PAZARTESİ TEK PARÇA CANLI İZLE

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