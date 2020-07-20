CANLI İZLE: Müge Anlı 20 Temmuz Pazartesi

Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında bugün (20 Temmuz 2020 Pazartesi) ne oldu? Araştırmacı gazeteci Müge Anlı'nın sunduğu programda kayıplar bulunuyor, yıllardır sır olmuş cinayetler aydınlığa çıkarılıyor. 20 Temmuz Pazartesi günü canlı yayınlanan programda; Kars’ta ortadan kaybolan Figen Karadağ ve oğlu Mert’le ilgili sıcak gelişme! Vahşice işlenen bir cinayet, komşu kadınla yasak bir ilişki! 48 yaşında bir garson ve 8 farklı kadın! Cinayeti nasıl itiraf etti? Katil zanlısı neler söyledi? Süleyman Akbaba’nın cinayetinde sıcak gelişme! Altınlarını emanet ettiler bir daha geri alamadılar! Kuyumcu dolandırıcılığı iddiası! Tüm birikimlerini kaybeden mağdurlar canlı yayında! 23 yaşındaki Hasan Ay cinayetinde hedef başkası mıydı? Hasan Ay’ı kim neden öldürdü? Müge Anlı ile Tatlı Sert’te yaşanan son dakika gelişmeleri ATV canlı yayın izle...

Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında bugün (20 Temmuz 2020 Pazartesi) ne oldu? Araştırmacı gazeteci Müge Anlı'nın sunduğu programda kayıplar bulunuyor, yıllardır sır olmuş cinayetler aydınlığa çıkarılıyor.

20 Temmuz Pazartesi günü canlı yayınlanan programda; Kars'ta ortadan kaybolan Figen Karadağ ve oğlu Mert'le ilgili sıcak gelişme! Vahşice işlenen bir cinayet, komşu kadınla yasak bir ilişki! 48 yaşında bir garson ve 8 farklı kadın! Cinayeti nasıl itiraf etti? Katil zanlısı neler söyledi? Süleyman Akbaba'nın cinayetinde sıcak gelişme! Altınlarını emanet ettiler bir daha geri alamadılar! Kuyumcu dolandırıcılığı iddiası! Tüm birikimlerini kaybeden mağdurlar canlı yayında! 23 yaşındaki Hasan Ay cinayetinde hedef başkası mıydı? Hasan Ay'ı kim neden öldürdü? Müge Anlı ile Tatlı Sert'te yaşanan son dakika gelişmeleri ATV canlı yayın izle...

MÜGE ANLI 20 TEMMUZ PAZARTESİ CANLI YAYIN

20 Temmuz Pazartesi günü Müge Anlı ile Tatlı Sert programında yaşanan son dakika gelişmelerini ve detaylarını canlı yayın bitiminden sonra tek parça kesintisiz olarak ahaber.com.tr sayfamız üzerinden yeniden izleyebilirsiniz.